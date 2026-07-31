Jetders ile her öğrenci süper kahramana dönüşüyor

Türk Telekom'un JetDers platformu, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav hazırlık sürecinde kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen bir destek modeli sunarak öğrencilerin ders tercihlerinde önemli bir esneklik sağlıyor. JetDers'in tasarımı, "herkese aynı zırh" mantığından uzak, her öğrencinin kendi kriptonitini bulup onu bir süper güce dönüştürdüğü kişiselleştirilmiş bir yolculuk kurguluyor. LGS ve YKS gibi kritik sınavlara hazırlanan 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için geliştirilen platform, aynı zamanda ailelerin üzerindeki sınav stresini de hafifletmeyi hedefliyor. Yani sadece öğrenciyi değil, onun yanındaki "destek ekibini", yani aileyi de bu kahramanlık hikâyesinin bir parçası hâline getiriyor. Her süper kahraman hikayesinde bir başlangıç anı vardır. Kahraman henüz gücünün farkında değildir, hatta bazen zayıflık olarak gördüğü bir yanı vardır. JetDers de tam olarak bu noktadan başlıyor. Sistem, öğrencinin çözdüğü sorulara göre zorluk yaşadığı becerileri tespit ediyor. Yani öğrencinin henüz keşfetmediği ya da geliştirilmeyi bekleyen "gizli gücünü" ortaya çıkarıyor. Bu, bir kahramanın laboratuvarda yeteneklerinin taranıp analiz edilmesine benziyor. Sistem önce nerede güçlü, nerede eksik olduğunu haritalandırıyor. Bu tespitten sonra devreye "antrenman modülü" giriyor. Sistem, tespit ettiği eksik becerileri geliştirmeye yönelik yeni sorular ve konu anlatımlarıyla öğrencinin eksiklerini tamamlamasını sağlıyor. Yani her kahraman kendi zayıf yönüne özel bir antrenman programıyla çalışıyor; matematikte "kütle çekimi problemi" yaşayan öğrenci ile paragrafta "hız kaybeden" öğrenci aynı kalıpla değil, kendi ihtiyacına göre şekillenen bir programla ilerliyor. Platformun yapay zekâ destekli analiz sistemi, öğrencilerin bilgi eksikliklerini anında saptayabiliyor — tıpkı bir kahramanın vücudundaki enerji seviyesini anlık ölçen bir tarayıcı gibi, sistem sürekli öğrenciyi izliyor ve zayıf sinyalleri yakalıyor.

GÖREV KONTROL LİSTESİ HAZIR

Her kahramanın bir de "görev öncesi kontrol listesi" vardır; sahaya çıkmadan önce hazır olup olmadığını bilmek ister. "Yazılıya Hazır mıyım?" ve "Eksik Takibi" araçları, öğrencilerin mevcut durumlarını görmelerini sağlayarak çalışma süreçlerini daha planlı yönetmelerine olanak tanıyor. Bu araçlar tam olarak bir kahramanın büyük savaşa, yani YKS'ye çıkmadan önce ekipmanını kontrol etmesi gibi işliyor: hangi güç tam kapasite, hangi alan hâlâ "şarj" istiyor, bunu net biçimde gösteriyor. Ayrıca sunduğu ayrıntılı raporlarla öğrenci performans takibi yapılmasına olanak tanıyor. Bu da bir kahramanın karargâhındaki panoda kendi gelişim grafiğini izlemesi gibi düşünülebilir; hangi güç ne kadar büyüdü, hangi zayıflık ne kadar küçüldü, hepsi görünür hale geliyor.

'HER ÖĞRENCİYE FARKLI YETENEK'

KAHRAMANIN bir de kendi silah setini seçme özgürlüğü vardır; her kahraman aynı zırhı giymez. JetDers'te de öğrenciler istedikleri kadar ders satın alabiliyor ve mevcut derslerini başka derslerle değiştirebiliyor; takvim yılı içinde 3 kez ders değişikliği yapma hakları var. Yani sınav yolculuğunda hedefler değiştikçe kahraman da ekipmanını güncelleyebiliyor, yeni bir güce yönelebiliyor. Bu esneklik, yeni nesil soru yapıları ve konu özetleriyle adayların sınav formatına alışmasını sağlarken net sayılarını artırmayı odak noktasına alan içeriklerle birleşince, öğrenci YKS'ye sadece bilgiyle değil, kendi zayıf yönünü güce çevirmiş bir özgüvenle gidiyor. Platform, geleneksel toplu paket anlayışının aksine öğrencilerin yalnızca eksik oldukları veya güçlenmek istedikleri derslere yönelmesine imkan tanıyor; bu sayede bir öğrenci örneğin sadece matematik ve fizikte destek almak isterken bir başkası Türkçe ve tarih derslerine odaklanabiliyor. Platformda sunulan dersler alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanıyor ve güncel müfredat ile uyumlu olarak sunuluyor, dolayısıyla öğrenciler hangi dersi seçerlerse seçsinler Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına sadık kalan bir içerikle karşılaşıyorlar. JetDers, Matematik, Türkçe, Fizik, Tarih gibi 16 farklı dersten seçim yapma imkânı sunuyor, bu da öğrencinin kendi akademik önceliklerine göre bir program kurgulamasını mümkün kılıyor.

SINAV ODAKLI İÇERİK HAZIRLIĞI

PLATFORMUN yapay zekâ destekli analiz sistemi, öğrencilerin bilgi eksikliklerini anında saptayabiliyor ve bu tespitler doğrultusunda öğrenciye özel bir çalışma yolu çiziliyor. "Yazılıya Hazır mıyım?" ve "Eksik Takibi" gibi araçlar, öğrencilerin mevcut durumlarını görmelerini sağlayarak çalışma süreçlerini daha planlı yönetmelerine olanak tanıyor; bu araçlar, öğrencinin kendi eksiklerini görüp buna göre tercih yapabilmesi için bir tür pusula işlevi görüyor. Sınav odaklı içerik tarafında ise LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara hazırlanan 5-12. sınıf aralığındaki öğrenciler için platformda özel içerikler yer alıyor; yeni nesil soru yapıları ve konu özetleri adayların sınav formatına alışmasını sağlarken net sayılarını artırmayı odak noktasına alıyor. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, JetDers'in tasarımının merkezinde öğrencinin bireysel ihtiyacını önceleyen, esnek, veri odaklı ve sürekli geri bildirimle şekillenen bir öğrenme deneyimi kurma amacının yattığı görülüyor.

BİREYSEL YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR

ÖĞRENCİLERİN tercihlerini desteklemek için platform yalnızca ders seçiminde değil, seçtikleri dersin içindeki ilerleyiş biçiminde de özgürlük tanıyor. Öğrenciler, dersi kendi hızlarında ilerleterek istedikleri zaman tekrar edebiliyor ve anlamadıkları konular üzerine yoğunlaşabiliyorlar. Bu yaklaşım, her öğrencinin öğrenme hızının ve zayıf olduğu konuların farklı olabileceği gerçeğinden hareketle tasarlanmış; yani platform, standart bir müfredat akışını herkese aynı şekilde dayatmak yerine bireysel bir yol haritası sunuyor. Ayrıca esneklik yalnızca içerikle sınırlı değil; öğrenciler takvim yılı içinde 3 kez ders değişikliği yapabiliyor, böylece hedef veya ihtiyaç değiştiğinde yeni bir derse kolayca geçiş yapılabiliyor. Bu da öğrencinin sınav sürecinde ortaya çıkabilecek yeni önceliklere göre tercihini güncelleyebilmesini sağlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör