Jetlag Nedir? Uçuş Sonrası Jetlag Ne Demek, Etkileri Neler, Nasıl Geçer?

Hızlı saat dilimi değişimleri jetlag oluşumunda önemli sebeplerden biridir. Çünkü uçak seyahatlerinde yolculuk hızlı bir şekilde seyir ettiğinden saat dilimi geçişi de hızlı olmaktadır. Bu da gündüz çıkılmış bir yolculuğun yine varılan noktada gündüzle karşılaşılmasına sebep olabilir. Karşılaşılan bu durum da değişen düzenden kaynaklı başlıca uyku problemlerini getirebilir. Yazımızda bizler de jetlag nedir, u.uş sonrasın jetlag ne demek, etkileri neler, nasıl geçer gibi sorular üzerinden sizlere ayrıntılı bilgi vermeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Jetlag Nedir

Vücudun ne zaman uyanacağı ve ne zaman uyuyacağına dair sinyal veren iç saate sirkadiyen ritim denir. Sirkadiyen ritim, sadece uykuyu değil, gündüz ve gece üretilecek proteinleri, hormonları ve daha birçok döngüyü kontrol eder. Bu hayati öneme sahip ritim, yaşadığımız yerin yerel saatine göre ayarlanmıştır. İşte jetlag denen rahatsızlık, kısa süre içerisinde farklı saat dilimlerine geçildiğinde sirkadiyen ritmin yeni saat dilimine uyum sağlayamaması sonucu gerçekleşir. Zaman dilimleri ne kadar fazlaysa, jetlag yaşama olasılığı da o kadar yüksek olur.

Jetlag Olmak Ne Demek

Hızlı saat dilimi değiştirilen yolculuklarda oluşan zaman farkında vücudun uyku ritminde bazı bozukluklar yaşaması jetlag olarak adlandırılmaktadır. Her kişide farklı semptomlar göstermekte olan bu kısa süreli rahatsızlık çoğu zaman yaşayanları aşırı derecede rahatsız eden bir durumdur.