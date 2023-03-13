Jiroskop Nedir? Jiroskop Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır?

Jiroskop ne demek olduğu çoğu insan tarafından araştırılmaktadır. Jiroskop, yalnız kütle merkezi sabit olan bir kütle veya tekerlek olarak bilinmektedir. Akıllarda yer alan, jiroskop yer çekiminden etkilenir mi sorusunun ise net bir yanıtı bulunmamaktadır. Jiroskopun içinde olan tekerlek, rotor içerisinde dönebileceği bir çemberle birleştirilmiştir. Bu çember de dik bir açıyla diğer çemberlere sabitlenmiştir. Jiroskop ne için kullanılır ve bu aleti kim icat etti tüm detaylar aşağıda anlatılmaktadır.

Jiroskop Nedir?

Jiroskop nedir sorusu hem doğrudan hem de dolaylı yoldan şu şekilde anlatılmaktadır; açısal olan hızı korumasına rağmen dönme eylemini gerçekleştirirken eksenin istikameti hiç değişmeden veya dayanağın yönünden etkilenmeden yapmaktadır. Bu sebeple jiroskop yönü ölçmek veya elde etmek için çok faydalı bir yöntemdir. Jiroskopların uygulamaları çoğunlukla manyetik pusulaların işlevsiz olduğu veya radyo kontrolü olan helikopterlerle insansız hava araçlarına benzer olan uçan araçların, ticari gemilerin sabitlenmesi için yeterli olduğu atalet gezinti yöntemlerini kapsamaktadır.

Jiroskop Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır?

Telefonda jiroskop ne işe yarar ve sabit bırakılan jiroskop neden devrilmez tüm detayları ile birlikte inceleyelim. Jiroskop genellikle, oryantasyonu korumayı ve ölçmeyi sağlamaktadır. Kendi kendine hareket eden jiroskop belirli eksende desteklenmekte olup dönen rotor, gimbal isimli tek bir eksende de dönmeyi sağlayan destek üzerine monte edilmiş olur. Jiroskop rotoru döndürdüğü zaman boyunca aynı yön işaretlenmesi gerekmektedir. Bir diğer ismi olan düzdöner olarak da bilinen jiroskop, dönüş eksenin yönünü kendi özgür olarak seçebilmektedir. Devrilmesi imkansız olan son derece teknik ve mekanik bir sistemdir. Merak edilen konular arasında yer alan, Jiroskop ne zaman icat edildi ve kim icat etti soruları ise şu şekilde ifade edilmektedir; 1743 yılında John Serson tarafından icat edilmiştir ve sisli zamanlarda ufuğun yerini saptamak amacıyla kullanılmıştır.