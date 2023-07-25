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Giriş Tarihi: 25.7.2023 13:28 Son Güncelleme: 25.7.2023 13:28

John Dalton Kimdir? John Dalton İcatları, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

John Dalton Kimdir sorusu, özellikle; fizik, kimya ve meteoroloji gibi bilim alanlarında araştırma konusu olmaktadır. Bilim insanı john dalton çalışmaları ve bilime katkıları oldukça önemli bir konumdadır. John Dalton’un kişiliğinin yanı sıra, çalışmaları da etkileyici olan ve pek çok insan tarafından ilgi gören bir diğer konudur. İşte, john dalton atom modeli ile ilgili detaylar...

John Dalton Kimdir? John Dalton İcatları, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Jon Dalton; yaptığı çalışmalar ve buluşlar sayesinde, kendi döneminden günümüze kadar pek çok alanda topluma ve bilime fayda sağlamıştır. Buna ek olarak, john dalton atom teorisi ile birlikte, atom kuramının modern temelleri atılmış ve sonraki çalışmalara zemin hazırlamıştır. Peki ya, John Dalton neyi buldu ve yaptığı çalışmalar nelerdir?

John Dalton Kimdir?

Bilim insanı John Dalton, 6 Eylül 1766 senesinde, mesleği dokumacılık olan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Quaker mezhebinden olan ailesi sebebi ile eğitimine; 'Dostların Dini Derneği' isimli bir okulda başlamıştır. Dalton daha 12 yaşındayken, öğrenim gördüğü eğitim kurumunda öğretmenlik bile yapmıştır. John Dalton'un kimya ve fizik alanlarındaki macerası; ailesinin ve çevresindeki kişilerin kendisine yalnızca bu alanlarda destek olması sebebiyle gelişmiştir. Ardından Manchester şehrinde bulunan New College okulunda doğa felsefesi ve matematik eğitmenliğine başlamıştır. Üniversite eğitimini tamamlayan Dalton, eğitmenliğe başlamış ve hayatını kaybettiği zamana kadar, Manchester kentinde yaşamını sürdürmüştür. Oldukça meraklı bir araştırmacı ve bilim insanı olan John Dalton, eğitmenliği boyunca özellikle meteoroloji, kimya ve fizik gibi alanlar dahilinde yaptığı çalışmalar sayesinde isminden bolca söz ettirmeyi başarmıştır.

John Dalton İcatları, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları Nelerdir?

John Dalton'un tüm dünyada bilinmesine sebep olan buluşları ve çalışmaları; atom modeli ve renk körlüğü çalışmaları olarak bilinmektedir. John Dalton'un çalışmalarına göre;

Renk Körlüğü Çalışması; 1794 tarihinde yaşamış olduğu Manchester kentinde, dahil olduğu Edebiyat ve Felsefe Topluluğu'nda, renkleri görme konulu bir eser yazmıştır. Bu eserle beraber Dalton, kendisinde de görülebilen renk körlüğü hususunu tarihte ilk tanımlayan kişi olmuştur. Gözün görme faaliyetinde, göz organının arka kısmında yer alan koni hücreler çeşitli renkler adına, birbirinden farklı şekilde dalga seviyelerine duyarlı haldedir. Duyarlı bulunduğu ışık ile uyarılmakta olan koni hücreleri içerisinde kimyasal değişme ve farklılaşma yaşanır ve bunların ardından da, meydana gelen elektrik sinyalleri beyin organına aktarılır. Beyin, aktarılan bu sinyallerin tümünü renk adı verilen algıya dönüştürerek işlemini tamamlar.

  • Atom Modeli Çalışması; Dalton'un tüm dünya tarafından bilinmesine ve tanınmasına sebep; renk körlüğü ile ilgili çalışmalarından sonra, atom modeli çalışmasıdır. Dalton, atom modeli kuramını üç adet temel ilke etrafında netleştirmiştir. Bunlar sırası ile; her şey atomlardan meydana gelmektedir ve bahsi edilen bu atomlar bölünemez, yok edilemez ve var edilemezdir. Aynı elemente dahil olan bütün atomlar aynıdır ama farklı olan element atomları kütle hacim ve boyut olarak çeşitlilik gösterebilir. Aynı olan element atomları belli miktarda birleşip, bileşikler oluşturur.

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John Dalton Kimdir? John Dalton İcatları, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları
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