John Steinbeck Kitapları - John Steinbeck Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

John Steinbeck kitapları, Amerikan toplumunun sıkıntılarını, eşitsizliğini ve insan doğasını derinlemesine inceleyerek toplumsal eleştiriler yapan eserlerdir. Bu nedenle yazıları, sadece edebiyatseverler için ilgi çekici değildir, aynı zamanda sosyal ve politik birer manifesto olarak da kabul edilirler. John Steinbeck sözleri, hayatı ve bütün eserleri de yazar hakkında en çok dikkat çeken başlıklar arasında yer almaktadır.

John Steinbeck Sözleri

1. "Temiz bir vicdandan daha rahat bir yastık var mıdır?"

2. "Ne fazla düş kurup kuşlar gibi havalara çık, ne de kötümser ol böcekler gibi yerlerde sürün."

3. "Güç insanı yozlaştırmaz, korku yozlaştırır. Belki de gücünü kaybetme korkusu."

4. "Her gün ve her daim aynı şeyi öğreniyorum. Bir derdin varsa, canın yanıyorsa, bir şeye muhtaçsan, fukaraya başvur. Sana yalnız onlar yardım eder."

5. "El değmemiş kar ya da kırağının üstünde yürümek bana çocukluğumdan beri hep garip bir heyecan vermiştir. Yeni bir dünyaya ilk giren kişi olmak gibi, pak, yeni, hiç kullanılmamış, kirletilmemiş bir şeyi keşfetmekten gelen derin, tatmin edici bir his."

6. "Belli bir düşünce biçimine alışınca, uzun yıllar bırakmadığımız gibi, bir yere alıştığımızda da bırakıp gitmek çok zor olur."

7. "Vardığım kanı şudur ki; büyük bir öğretmen büyük bir sanatkârdır ve diğer büyük sanatkârlar gibi onlardan da az sayıda vardır. Hatta çalışma alanı, insan aklı ve ruhu olduğu için öğretmenlik sanatların en büyüğü bile olabilir."

John Steinbeck Hayatı

John Ernst Steinbeck Jr., 27 Şubat 1902'de Kaliforniya, Salinas'da doğdu. Ailesi Alman ve İrlanda kökenliydi. Steinbeck, üç kardeşin en küçüğüydü. Salinas'da geçen çocukluk yılları, onun daha sonra eserlerinde sık sık temas ettiği Kaliforniya'nın toplumsal ve ekonomik yapısı hakkında önemli izler bıraktı.

Steinbeck, yüksek öğrenim için Stanford Üniversitesi'ne girdi ve biyoloji okumaya başladı. Ancak yazarlık kariyerine ilgi duymaya başladı ve edebiyat dersleri aldı. 1925'te üniversiteden ayrıldıktan sonra New York'a gitti ve serbest yazar olarak çalışmaya başladı. İlk kitabı "Cup of Gold" 1929'da yayımlandı, ancak gerçek başarıyı "Fareler ve İnsanlar" (Of Mice and Men) adlı eseri getirdi. Steinbeck, en büyük başarılarından birini "Gazap Üzümleri" (The Grapes of Wrath) adlı romanıyla elde etti. Bu eser, "Büyük Depresyon" döneminin zorlu koşullarını ve göçmen işçilerin yaşamını etkileyici bir şekilde anlattı. 1939 yılında Pulitzer Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl, "Gazap Üzümleri" sinemaya da uyarlandı ve büyük bir başarı elde etti.

Steinbeck, eserlerinde Amerikan toplumunun sorunlarına ve eşitsizliklerine sık sık dikkat çekti. "Gazap Üzümleri" gibi eserleri, toplumsal eleştiri yapmanın yanı sıra insan doğasını derinlemesine inceledi. Kaliforniya'nın toplumsal yapısını ve çiftliklerde çalışan işçilerin yaşamını özellikle iyi bir şekilde yansıttı. John Steinbeck, 1962'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı ve bu ödülü kazanan Amerikalı yazarlardan biri oldu. Steinbeck, 20 Aralık 1968'de New York'ta 66 yaşında hayatını kaybetti. Ancak eserleri hala okuyucular tarafından ilgiyle okunmaya devam ediyor ve Amerikan edebiyatının önde gelen figürlerinden biri olarak hatırlanıyor.

John Steinbeck Kitapları ve Bütün Eserleri

Roman

Altın Kupa (Cup of Gold) 1929

Cennet Çayırları (The Pastures of Heaven), 1932

Bilinmeyen Bir Tanrıya (To A God Unknown), 1933

Yukarı Mahalle (Tortilla Flat), 1935

Bitmeyen Kavga (Dubious Battle), 1936

Fareler ve İnsanlar (Of Mice And Men), 1937

Kırmızı Midilli (The Red Pony), 1937

Uzun Vadi (Long Valley, 1938)

Gazap Üzümleri (The Grapes Of Wrath), 1939

Ay Battı/Aysız Geceler (The Moon Is Down), 1942

Sardalya Sokağı (Cannery Row), 1944

İnci (The Pearl), 1947

Aşk Otobüsü (The Wayward Bus), 1947

Alev (Burning Bright), 1950

Cennetin Doğusu (East of Eden), 1952

Tatlı Perşembe (Sweet Thursday), 1954

Pippin 4'ün Kısa Süren Saltanatı

Öykü

Amerika ve Amerikalılar (1966)

Senaryo

Unutulan Köy (Forgotten Village) 1941

Viva Zapata (1952)