Jordan Hangi Ülke? Jordan Neresi, Nerede ve Türkçe Adı Ne?

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Jordan Hangi Ülke?

Jordon, İngilizce bir kelimedir. Ürdün, İngiliz dilinde Jordon olarak ifade edilir. Kelimenin Türkçe karşılığı Ürdün ya da Ürdün Nehri'dir. İngilizcede "ü" sesi olmadığı için Ürdün, Jordon şeklinde kullanılmıştır.

Ürdün, ülkemizin güneyinde bulunan bir ülkedir. Ülkenin batısında İsrail ve Filistin, kuzeyinde Suriye, kuzey doğusunda Irak, güney doğusunda Suudi Arabistan bulunur. Ürdün'ün güneyinde ise Kızıldeniz yer alır.

Jordan Neresi?

Ürdü, 89 bin km2 yüzölçümüne sahip bir ülkedir. Türkiye ile kıyaslandığında, ülkenin yüzölçümünün oldukça küçük olduğu görülür. Ülkenin nüfusu ise yaklaşık 10 milyondur. Bu özelliği ile de Ürdün, Türkiye'den çok az nüfusa sahiptir. Ülkenin resmi dili Arapçadır. Hicaz yolu üzerinde olmasından kaynaklı olarak geçmişten günümüze önemini her zaman sürdürmüştür.