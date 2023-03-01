Joule Formülü Nedir? Joule Neyin Birimidir, Neye Eşittir ve Nasıl Bulunur?

Bir ölçü birimi olan joule formülü nedir diye merak mı ediyorsunuz? Eğer öyleyse haberimizi incelemenizi tavsiye ederiz. Çünkü, joule nasıl bulunur konusu hakkında epey bir araştırma yaptık. Bulduğumuz sonuçlarda 1 joule neye eşittir, kaç Newton, kaç kilogram gibi soruların yanıtlarını da yer verdik. Aynı zamanda joule sabiti nedir onu da bulduk. İçeriğimizin kalan kısmına inerek joule formülü nedir sorusunun cevabına ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Joule Nedir?

Joule veya jul , Uluslararası Birim Sistemi'nde enerji, iş veya ısı miktarından türetilmiş bir ölçü birimidir. Aynı zamanda elektriksel potansiyel farkı yoluyla bir coulombluk bir elektrik yükü taşımak için gerekli olan iştir. Bu ilişki, voltu tanımlamak için kullanılabilir. Bunun yanı sıra bir saniyede bir wattlık güç üretmek için gerekli olan iştir. Bu ilişki wattı tanımlamak için kullanılabilir.

Joule, belli bir birimi anlatan ve enerji ölçümünü gösteren bir yapıdır. Belirli bir ağırlık kapsamında belli bir hareket noktasına kadar yapılan iş üzerinden joule anlatılmaktadır. Kısaca yapılan iş olarak da tanımlanabilir.

Bir metre üzerinden bir newtonluk kuvvet uygulanarak harcanan enerjiye (veya yapılan işe) veya iki ucu arasında bir voltluk gerilim farkı olan bir devre elemanı üzerinden geçen bir amperlik akımın tükettiği enerjiye eşittir.

Bir Newtonluk bir kuvvetin bir cismi kuvvet doğrultusunda bir metre hareket ettirmesiyle yapılan işe eşittir.

• 1 Joule = 1 Newton · 1 Metre = 1 N · 1 m

• 1 Joule = 1 Watt · 1 Saniye = 1 W · 1 s

• 1 Joule = 1 Coulomb · 1 Volt = 1 C · 1 V

Joule Formülü Nedir?

Joule bir enerji birimidir. Joule formülü bazı farklı bilim birimleri üzerinden de işlem gerçekleştirebilmektedir. Formülü sabittir ve şu şekildedir:

J = kg × m² / s²

Kg = kilogram

m = metre

s = saniye

Bu şekli ile kilogram, metre ve saniye ile joule hesaplaması yapılabilmektedir. Bu formül her zaman için geçerlidir.

Enerji hesaplaması için gereken formüller şunlardır, her formülün altında verilen birimler kullanıldığı müddetçe sonuç joule cinsinden olacaktır:

- İş = Kuvvet × Mesafe

Joule = Newton × Metre

- Enerji = Güç × Zaman

Joule = Watt × Saniye

Uluslararası birimler sisteminde kullanılan ölçü birimlerini joule değerine çevirmek ya da joule değerini bu birimlerinden bir tanesine çevirmek için şu formülü uygulayabilirsiniz:

J = kg x m²/ s² = N x m = Pa x m³ = W x s = C x V

J = Joule

kg = Kilogram

m = Metre

s = Saniye

N = Newton kuvvetini

C = Coulomb

W = Watt

Pa = Pascal

V = Volt

Joule Dönüşümleri

1 joule şunlara eşittir:

- J = 1 × 107 erg

- 1 J = 6.24150974 × 1018 eV

- 1 J = 0,2390 cal

- 1 J = 2,3901 × 10-4 kcal

- 1 J = 9,4782 × 10-4 BTU

- 1 J = 0,7376 ft • lb

- 1 J = 23.7 ft • pdl

- 1 J = 2,7778 × 10-7 kilovat-saat

- 1 J = 2,7778 × 10-4 watt-saat

- 1 J = 9,8692 × 10-3 litre-atmosfer

Joule Sabiti

Joule sabiti, yapılan 4,186 joule işinin devamlı olarak 1 kilogram su sıcaklığını 33,8 Fahrenheit kadar artırabilen aynı oranda sıcaklık üretebileceğini belirtir. Üretilen sıcaklık, Joule'nin sabiti olarak adlandırılan sabit bir miktardı.

Joule'nin sabiti, ısının mekanik eşdeğeri olarak da bilinir. Sürtünme kuvvetlerine karşı mekanik çalışmalar yapıldığında, sıcaklık olarak enerji açığa çıkmaktadır. Suyun ısısında ki 1 santigrat derece veya 33,8 Fahrenheit seviyesindeki artış, yapılan çalışmalar nedeniyle suyun da sıcaklık kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Joule'nin sabitinde, yapılan iş ölçülerek belirlenerek ısı dağıtılmaktadır.