Jüpiter gezgeni ile ilgili bilgiler - Jüpiter’in özellikleri

Dev bir gaz topu olan Jüpiter, güneş sisteminde yer alan 5. Gezegendir. Güneş sistemindeki en büyük gezegen de Jüpiterdir. Yapılan araştırmalara göre Jüpiter gezegeni büyüklüğü ile diğer tüm gezegenleri içine sığdırabilecek bir kapasiteye sahiptir. Jüpiter gezegeninin keşfi ile ilgili kayıtlarda çok eski tarihlere dayanmaktadır. Bu gezegen hakkında bulunan ilk kayıtların Babil astronotlarına kadar dayandığı ve tarihinin de 7. Ya da 8. Yüzyıl olduğu ifade edilmektedir.

Jüpiter'in özellikleri

Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in ismi Roma mitolojisinde bulunan tanrılardan gelir.

Jüpiter gezegeninin en genişliği dünyanın 11 katı büyüklüğündedir. En büyük gezegen olan tm gezegenler içerisine alabilecek bir kapasiteye sahiptir.

Jüpiter gezegeninin uydu sayısı 67'dir. Bu da onu 8 gezegen arasında en fazla uyduya sahip gezegen olarak ön plana çıkartır.

Jüpiter gezegeninin keşfi Babillere kadar dayanır.

Kendi etrafındaki dönüşünü 9 saat 55 dakikada tamamlar. Bu saatle diğer güneş sisteminde dönüşünü en kısa sürede tamamlayan gezegendir.

Güneşin etrafında Jüpiter'in bir turunu tamamlama süresi dünya yılına göre 11. 86 yıl sürer.

Zayıf bir halka sistemine sahiptir.

Güneş sistemindeki en parlak 4. Gezegendir. Jüpiter'den önce güneş, Ay ve Venüs gelir. Dünya'dan da çıplak gözle görülmektedir.

Jüpiter gezegenini bu zamana kadar 8 uzay aracı keşfe gitmiştir. Bu uzay araçlarının isimleri şu şekildedir: Voyager 1-2 , Pioneer 1-2 , Cassini, New Horizons, Galileo, Juno, Ulysses.

Güçlü bir manyetik alana sahiptir. Bu manyetik alan özelliği ile Jüpiter, Dünya'ya göre 20 kat daha güçlüdür.

Jüpiter'in en önemli özelliklerinden biri de Güneş'ten aldığı enerjiye oranla daha fazla enerjiyi etrafına yayar.

Jüpiter çok renkli bir gezegendir. Bu kadar renkli olmasının sebebi henüz bilinmez. Ancak araştırmalar sonucunda bu renkliliğin sebebinin atmosferinde yer alan fosfor ve sülfür olduğu ifade edilmektedir.

Jüpiter ne zaman keşfedildi?

Güneş sisteminin en büyük gezegeni olarak da bilinen Jüpiter gezegeni hakkında ilk yazılı kayıtlar 7. Ve 8. Yüzyıla kadar dayanır. Bu gezegen hakkında ilk bilgiler Babil astronotları tarafından kaleme alınmıştır. Ancak bilim dünyasındaki keşfini 1610 yılında Galileo Galilei yapmıştır. Galilei aynı zamanda Jüpiter'in daire şeklinde olduğunu da ilk fark eden kişidir.

Jüpiter'in en büyük uyduları

Jüpiter gezegeninin görüngesinde 79 gezegen bulunur ve bu sayı ile güneş sisteminde yer alan diğer gezegenlerden daha fazla uyduya sahiptir. Jüpiter'in en büyük uydusu ise Ganymede uydusudur. Bu uydu da Güneş sisteminde yer alan en büyük dokuzuncu gezegendir. Ganymede aynı zamanda kendi manyetik alanı da olan tek uydu olarak bilinmektedir.

Jüpiter'in halkası var mı?

Güneş sisteminde bulunan en büyük gezegen olan Jüpiter'in halkaları bulunmaktadır. Jüpiter'in halkaları çok belirgin değildir. Ancak Satürn ve Uranüs gezegenlerinden sonra halkası bulunan 3. Gezegendir.