Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Jüpiter'in kaç uydusu var? Jüpiter'in uydu sayısı, isimleri ve özellikleri
Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:22

Jüpiter'in kaç uydusu var? Jüpiter'in uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Jüpiter’in kaç uydusu var? Jüpiter’in uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Güneş sistemindeki 5. gezegen olan Jüpiter aynı zamanda en büyük gezegen olma özelliğini taşımaktadır. Gaz devlerinden biri olan jüpiter aynı zamanda büyük oranda helyum ve hidrojenden oluşmaktadır. Tozdan halkaları olan Jüpiter’in kaç uydusu vardır? Jüpiter'in uydu sayısı, isimleri ve özellikleri nelerdir?

Ekvatordan geniş kutuplardan basık bir görünümü olan Jüpiter elipsoid bir görünüme sahiptir. Katı bir yüzeye sahip olmayan Jüpiter 10 saatlik bir süreyle en kısa gün uzunluğuna sahiptir. 764 tane dünya büyüklüğünde olan Jüpiter hakkında tüm merak edilenler…

Jüpiterin Uyduları

Jüpiter Galileo tarafından 1610 yılında en büyük dört uydusu olan İo, Europa, Ganymede ve Callisto'yu keşfederek ilk kez yerküreden başka gezegene at uydular olduğunu göstermiştir. 1970 yılına kadar bilinen Jüpiter uyduları 13 iken 2000 yılından itibaren yapılan incelemeler sonucunda jüpiterin uydu sayısı artmıştır. Jüpiterin bilinen 79 tane doğal uydusu vardır.

Jüpiterin İsimleri

Adını Roma mitolojisindeki tanrıların en büyüğü olan Jüpiter'den alır. Türklerin takvimlerinde yer alan Jüpiter Eski Türkçe 'de "Erentüz" olarak adlandırılırdı. 11. yy'dan sonra da Türkler Jüpiter'e Onay ismini vermişlerdir. Ayrıca Bargasuvadi, Erentüz, Urmızt, Yıkaç da Eski Türkçe'de kullanılan Jüpiter isimlerindendir.

Jüpiterin Özellikleri

  • Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
  • Jüpiter Güneş sistemi içerisinde en güçlü manyetik alana en büyük manyetosfere sahiptir.
  • Kendi ekseni etrafında çok hızlı döner ve kendi etrafında dönüş hızı en kısa olan gezegendir.
  • Jüpiter kendi ekseni etrafında dönüşü 10 saat sürer.
  • Güneş etrafındaki dönüş süresi ise 12 Dünya yılına tekabül etmektedir.
  • Venüsten sonra gökyüzünde izlenebilen en parlak gezegendir.
  • Jüpiterin tek başına kütlesi diğer tüm gezegenlerin toplam kütlesinin 2½ katına ulaşır.
  • En zengin uydu sistemine sahip gezegendir.
  • Güneş sistemindeki en büyük uydu olan "Ganymede" Jüpiter'in etrafında dönmektedir.
  • Jüpiter Güneş etrafında 3 derecelik bir eğim ile döndüğü için mevsimleri yoktur.
  • Jüpiter kütle olarak Dünya'nın 318 katı daha büyüktür.
  • Katı bir yüzeyi yoktur.
  • Jüpiter gaz devleri olan Uranüs, Neptün, Satürn gibi gaz devi olarak kabul edilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jüpiter'in kaç uydusu var? Jüpiter'in uydu sayısı, isimleri ve özellikleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA