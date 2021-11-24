Jüpiter’in kaç uydusu var? Jüpiter’in uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Ekvatordan geniş kutuplardan basık bir görünümü olan Jüpiter elipsoid bir görünüme sahiptir. Katı bir yüzeye sahip olmayan Jüpiter 10 saatlik bir süreyle en kısa gün uzunluğuna sahiptir. 764 tane dünya büyüklüğünde olan Jüpiter hakkında tüm merak edilenler…

Jüpiterin Uyduları

Jüpiter Galileo tarafından 1610 yılında en büyük dört uydusu olan İo, Europa, Ganymede ve Callisto'yu keşfederek ilk kez yerküreden başka gezegene at uydular olduğunu göstermiştir. 1970 yılına kadar bilinen Jüpiter uyduları 13 iken 2000 yılından itibaren yapılan incelemeler sonucunda jüpiterin uydu sayısı artmıştır. Jüpiterin bilinen 79 tane doğal uydusu vardır.

Jüpiterin İsimleri

Adını Roma mitolojisindeki tanrıların en büyüğü olan Jüpiter'den alır. Türklerin takvimlerinde yer alan Jüpiter Eski Türkçe 'de "Erentüz" olarak adlandırılırdı. 11. yy'dan sonra da Türkler Jüpiter'e Onay ismini vermişlerdir. Ayrıca Bargasuvadi, Erentüz, Urmızt, Yıkaç da Eski Türkçe'de kullanılan Jüpiter isimlerindendir.

Jüpiterin Özellikleri