K İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? K Harfi İle Eşya İsimleri

Eşyalar, türlü işlerde ve türlü amaçlarla kullanılan, insan eliyle yapılmış ve taşınabilir cansız varlıkların ortak adı olarak bilinir. Günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçalarıdır. Birçok işi kolaylaştırmaya da yarar. K ile başlayan eşya ismi var mı? Sorusunun yanıtlarını inceledik. K harfi ile başlayan eşya isimlerini hazırladık.

K Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Türkçe hemen hemen her harf ile başlayan birçok eşya bulunur. K harfi de bunlardan biridir. Örnek vermek gerekirse; E kelimesi ile eldiven, T kelimesi tarak gibi eşyalar varken, K harfiyle de başlayan bu şekilde eşyalar vardır.

Eğer bunu oyun haline getirebilirseniz çocukların eşya isimlerini öğrenmelerinde ve alfabeyi daha iyi kavramalarında olumlu yanıtlar alırsınız. Bu konuda da en iyi oyun isim-şehir oyunu karşımıza çıkmaktadır. Bu oyunda K harfi ile başlayan eşya isimleri sorulmaktadır. Bunun yanında K ile başlayan hayvan, ülke gibi sorularda yer almaktadır.

K ile başlayan eşya listesini aşağıda sıraladık. Özellikle bu bilgiler isim-şehir oyununu oynayanlar için büyük kolaylık sağlayacaktır.