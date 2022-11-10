K İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce K Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

K ile başlayan kelimeler ilkokul öğrencilerinin ve yahut kelime oyunu oynayan insanların araştırdığı anahtar kelimeler arasında yer alır. Ya da ailenizin katılacak bebeğiniz için isim bakarken k ile başlayan 5 harfli kelimelere göz gezdirebilirsiniz. Yeni İngilizce öğrenenler içinde k ile başlayan ingilizce kelimeler oldukça faydalı olabilmektedir. Çünkü kelime haznesi ne kadar geniş olursa konuşulan dil o kadar zenginleşir.

K ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Alfabemizin 29 harfinden on dördüncüsü olan k harfi dilimizde çok sık kullanılan kelimelerin ve isimlerin baş harfi olarak gelir. Bu sebeple k harfi ile başlayan kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Günlük yaşantımızda sıkça kullanılan k ile başlayan kelimeler şöyledir:

Kir, kar, kat, kap, kit, kot, kep, kor.

-Türkçe'de sık sık kullanılan k ile başlayan 4 harfli kelimeler ise şöyledir:

Kano, kabe, kaan, kafe, kafi, kaju, kale, kamp, kala, kanı, kani, kare, kara, karı, kaos, karo, kart, kasa, kase, kars, kast, kaşe, katı, kati, kavi, kaya, kayı, kaza, kazı, keçi, kedi, keke, keme, kene, kent, kerh, kere, keza, kına, kırç, kilo, kils, kile, kıyı, koku, koli, kuma, kama, komi, kont.

-Türkçe'de sık sık kullanılan k ile başlayan 5 harfli kelimeler ise şöyledir:

Karat, kaban, kabir, kabin, kabuk, kablo, kibir, kabız, kabul, kabus, kablo, kabza, kazak, kaçak, kaşık, kaçık, kader, kadeh, kadar, kadim, kadın, kadir, kadro, kafes, kafir, kağan, kağıt, kağnı, kavun, kahır, kahin, kahpe, kahve, kaide, kakao, kakıç, kalay, kolay, kalas, kalıp, karıl, kaman, keman.

-Türkçe'de sık sık kullanılan k ile başlayan 6 harfli kelimeler ise şöyledir:

Kabaca, kaftan, kabala, kabana, kabare, kabile, kaçlık, kademe, kadife, kadimi, kadiri, kafaca, kafalı, kafile, kafiye, kakıma, kalıcı, kakmak, kaktüs, kakule, kalben, kalkan, kalker, kalkma, kalleş, kalmak, kalpak, kamacı, kalyon, kamber, kambur, kameri, kanama, kancık, kantar, kansız, kangal, kanyak, kanton, karton, kaynak, kapama, kapari, kapılı, kapsül, kaptan.

K ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

İngilizce kelimeler günlük hayatta ve konuşma dilince sık sık karşılaştığımız konulardan bir tanesidir. Dil öğrenenlerin ya da İngilizce kelime dağarcığını geliştirmek isteyenlerin k ile başlayan İngilizce kelimeleri öğrenmeleri yabancı dil bilgileri üzerinde etkili olacaktır. İngilizce 'de k harfinden sonra gelen n harfi ile oluşturulan kelimelerde telaffuz hataları yapılmaktadır. Bu tip kelimelerde baştaki k harfi söylenmeden n harfi ile okunuş yapılır. Kolaylıkla öğrenip ezberleyebileceğiniz k ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamları:

Know – bilmek, anlamak

Knife – bıçak

Knot – bağ, düğüm atmak

Knee – diz kapağı

Kiss – öpmek

Kit – malzeme, ekipman

Kitchen – mutfak

King – kral

Kill – öldürmek

Kick – tekme atmak, tekmelemek

Keyboard – klavye, tuş takımı

Key – anahtar

Kidnap – kaçırmak

Kingdom – krallık

Kidney – böbrek

Keep – korumak, saklamak

Kettle – çaydanlık, su ısıtıcı

Kid – küçük çocuk

K ile Başlayan Erkek İsimleri

Erkek bebek bekleyen anne ve baba adayları doğacak olan bebeklerine koyacakları isim ve anlamları konusunda hassas davranıyorlar. Çocuklarının hayatları boyunca taşıyacakları ad önemli olduğu için en güzel ve en anlamlı isimleri seçmek oldukça önemli hale geliyor. K harfi ile başlayan erkek isimleri ülkemizde popüler isimler arasında yer almaktadır. K harfi ile başlayan erkek isimlerine örnekler:

Kaan, Kadir, Kahraman, Kamil, Kaner, Karan, Karanalp, Kartal, Kaya, Kayahan, Kayhan, Kazım, Kemal, Kenan, Kerem, Keremcan, Kerim, Kerimcan, Kıvanç, Konur, Koral, Korcan, Korkut, Kubat, Kubilay, Kudret, Kuntay, Kurtuluş, Kutay, Kutsi, Kuzey, Kürşat.

K ile Başlayan Kız İsimleri

Erkek bebek bekleyen anne ve baba adayları doğacak olan bebeklerine koyacakları isim ve anlamları konusunda hassas davranıyorlar. Çocuklarının hayatları boyunca taşıyacakları ad önemli olduğu için en güzel ve en anlamlı isimleri seçmek oldukça önemli hale geliyor. K harfi ile başlayan kız isimleri ülkemizde popüler isimler arasında yer almaktadır. K harfi ile başlayan kız isimlerine örnekler:

Kader, Kadife, Kadriye, Kamelya, Kamuran, Kansu, Karanfil, Kardelen, Karmen, Katre, Kıymet, Kiraz, Kösem, Kumru, Kübra, Karya, Karaca, Karen, Karmen, Katre, Koza, Kumru, Kumsal.

K ile Başlayan Eşyalar

Günlük hayatta sık sık kullandığımız eşyaların bir kısmı k harfi ile başlamaktadır. Günlük hayatımızı kolaylaştıran ve konforumuzu artıran bu eşyalar hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. K ile başlayan eşyalara örnek olarak şu eşyaları sıralayabiliriz:

Kağıt, Kalem, Kalemtıraş, Kalorifer, Kalorimetre, Kanepe, Kamış, Kaşık, Kapı, Karyola, Kasa, Kazak, Kazma, Kep, Kepçe, Kese, Kevgir, Kırlent, Kilit, Kiremit, Kitap, Kitaplık, Klavye, Klima, Klozet – Klozet takımı, Kravat, Korniş, Konsol, Koltuk, Kolye, Kova, Kulaklık, Kumanda, Kurdele, Kurutma makinesi, Küpe, Kürdan, Kürek, Kütüphane, Küvet.

K ile Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

K harfi ile başlayan hayvan isimleri sayıca fazladır. Doğal yaşam alanında değil de hayvanat bahçesinde görebileceğiniz k ile başlayan birçok hayvan vardır. İsimleri k ile başlayan hayvanlar:

Kaplan, Kağıt Balığı, Kagu, Kalkan Balığı, Kambur Balina, Kaya Antilobu, Kanarya, Kuş, Kanguru, Kanguru Faresi, Kapibara, Kaplan Böceği, Kaplumbağa, Kara Dul (Örümcek türü), Kara Mamba, Karabatak, Karaca, Karagöz Balığı, Kara Kulak, Karasinek, Karatavuk, Kardinal Kuşu, Karga, Karınca, Karıncayiyen, Karides, Kartal, Katır, Kaya Balığı, Kayış Balığı, Kayman, Kaz, Keçi, Koyun, Kedi, Kedi Balığı, Kefal, Keklik, Kelaynak, Kelebek, Kerevit, Kertenkele, Keseli Antilop, Keseli Fare, Keseli Kaplan, Köstebek, Keten Kuşu, Kılıç Balığı, Kır Kurdu, Kurt, Kırlangıç, Kırkayak, Kirpi, Koala, Köpek, Köpek Balığı, Kuğu, Kumru, Kunduz, Kurbağa, Kaplumbağa, Kutup Ayısı, Kobra Yılanı gibi k harfi ile başlayan hayvan ismi bulunmaktadır.

K ile Başlayan Bitkiler Nelerdir?

Bazı bitkilerin isimlerini zihnimizde tutmak tahmin edilenden daha zordur. Bu sebeple vatandaşlar K harfi ile başlayan bitkileri araştırıyor. K ile başlayan bitkiler:

Kabak, Kahve, Kantaron, Kakao, Karabaş otu, Karabiber, Karnabahar, Kasımpatı, Katır tırnağı, Kayın ağacı, Kaynana dili, Keçiboynuzu, Kekik, Kereviz, Kenevir, Kızılcık, Kuşkonmaz, Kabak çiçeği, Kadın tuzluğu, Kaktüs, Kadife çiçeği, Kamelya, Kanarya gülü, Kangal çiçeği, Karanfil, Kardelen, Kasımpatı.

K Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?

Farklı kıtalarda bulunan ülkeler alfabemizdeki farklı harflerle başlayabilir. Örneğin ilkokula giden çocuklarınıza yararlı bir içerik olacak bu liste ile birçok kelime oyunu oynayabilirsiniz. Ve böylece harita üzerindeki konumları, komşu ülkelerinizi ve bunların başkentlerini eğlenceli bir şekilde ona öğretebilirsiniz. Merak edilen k harfi ile başlayan ülkeler;

Kamerun, Kanada, Katar, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kıbrıs, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kongo, Kosta Rika, Kuveyt, Küba, Kamboçya

K ile Başlayan Güzel Kelimeler Nelerdir?

Duyduğunuzda sizi mutlu edecek kalbinizi ısıtacak kelimeler hayatın en güzel yanlarından birisidir. Aldığınız bir iltifat ya da tanımlama keyfinizi yerine getirebilir. Güzel, başarılı bir durumu ya da olayı tarif etmek için kullanılan kelimelerin yansıttığı hisler ve duygular da mutluluk vericidir. K harfi ile başlayan güzel kelimelere örnek olarak şunları verebiliriz:

Kusursuz, Kabiliyetli, Kalifiye, Kıdemli, Kahraman, Kaliteli, Korkusuz, Kanaatkâr, Kardeş, Kalbi temiz, Kararlı.

-K harfi ile başlayan güzel ve anlamlı sözler de şu şekilde:

Kitap zekayı kibarlaştırır.

Korktuğumuz şeyler efendimizdir.

Kalp kalbe karşıdır.

Kusurumuz ne kadar çoksa o kadar kusur ararız.