K İle Başlayan Ülkeler: K Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

208 ülke arasından hangileri k harfiyle başlıyor diye araştırdığınızda karşınıza çıkacak olan ülke sayısı sadece ve sadece 16 olur. Farklı kıtalar ve kültürlere sahip bu ülkeleri daha yakından tanımak isteyebilirsiniz. Özellikle de hem eğitici hem de öğretici oyunlar için tercih edebileceğiniz bu ülke isimleri ile başlayan kelime oyunlarına yönelmek zamanınızı daha iyi değerlendirmenizi sağlar. Buna göre sizlere özenle hazırladığımız k ile başlayan ülkeler listemize bir göz atabilirsiniz.
K Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri
Birbirinden farklı kıtalarda konumlanan dünya ülkeleri alfabemizde yer alan farklı harflerle başlayabilir. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarınıza faydalı bir içerik olacak bu ülke listelerimiz ile çeşitli kelime oyunları oynayabilirsiniz. Böylece atlas üzerindeki konumu, komşu ülkeleri ve başkentleri gibi genel kültür sorularına da yanıt bulabilirsiniz. Şimdi merak uyandıran, k harfi ile başlayan ülke listemizi maddeleyerek sıralayacak olursak;
- Kanada,
- Katar,
- Karadağ,
- Kazakistan,
- Kamerun,
- Kamboçya,
- Kenya,
- Kıbrıs,
- Kırgızistan,
- Kolombiya,
- Kosova,
- Kongo,
- Kosta Rika,
- Kuveyt,
- Küba,
- Kuzey Mariana Adaları.
K ile Başlayan Ülke İsimleri, Başkentleri ve Konumları
K ile başlayan ülke isimleri başkent ve bulundukları kıtalarla ele alınırsa;
- Kanada; Kuzey Amerika Kıtası'nda yer alır. Ülkenin başkenti Ottawa şehridir. ABD ile komşudur.
- Katar; Başkenti Doha şehri olan Katar Asya kıtasında yer alır. Suudi Arabistan ile komşudur.
- Karadağ; Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan ile komşu olan Karadağ ülkesinin başkenti Podgorica şehridir. Avrupa Kıtası'nda yer alır.
- Kazakistan; Orta Asya'da yer alan Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan şehridir. Ülke Rusya, Çin, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile komşudur.
- Kamerun; Afrika kıtasının orta kısmında kalan Kamerun'un başkenti Yaunde şehridir. Nijerya, Çad, Kongo, Gabon, Orta Afrika ve Ekvator Ginesi ile komşudur.
- Kamboçya; Güney Asya'da konumlanan ülke Tyaland, Laos ve Vietnam ile komşudur. Başkenti Punom Pen şehridir.
- Kenya; Başkenti Nairobi şehridir. Afrika kıtasında yer alan ülke Somali, Etyopya, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya ile komşudur.
- Kıbrıs; Türkiye başta olmak üzere Suriye, İsrail, Lübnan, Mısır ve Yunanistan ile komşu olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa şehridir.
- Kırgızistan; Başkenti Bişkek olan Kırgızistan Asya kıtasındaki ülkelerdendir. Komşuları Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin'dir.
- Kolombiya; ABD, Panama, Kosta Rika ve Jamaika ile komşu olan Kolombiya'nın başkenti Bogota şehridir. Ülke Güney Amerika kıtasında konumlanır.
- Kosova; Avrupa kıtasında yer alan Kosova'nın başkenti Priştine şehridir. Ülkenin komşuları Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ'dır.
- Kongo; Resmi ismi Kongo Demokratik Cumhuriyeti olan ülke Orta Afrika, Güney Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzanya, Zambiya ve Angola ile komşudur. Başkenti Brazavil şehri olup Afrika kıtasında yer alır.
- Kosta Rika; Kuzey Amerika'da konumlanan Kosta Rika'nın başkenti San Hose şehridir. Nikaragua ve Panama ile komşudur.
- Kuveyt; Arap Yarımadası'nın kuzeydoğusunda konumlanır. Irak ve Suudi Arabistan ile komşu olan ülkenin başkenti yine Kuveyt'tir.
- Küba; Havana şehrinin başkent olduğu Küba Kuzey Amerika kıtasında yer alır. Komşuları Birleşik Devletler, Bahamalar, Meksika, Cayman Adaları, Jamaika, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'dir.
- Kuzey Mariana Adaları; Saipan şehrinin başkent olduğu Kuzey Mariana Adaları 15 adanın toplamıdır. 3 tanesinde yerleşim olan ülke Japonya'nın güneyi ve Guam'ın kuzeyinde konumlanır.