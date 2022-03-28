K İle Başlayan Ülkeler: K Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

208 ülke arasından hangileri k harfiyle başlıyor diye araştırdığınızda karşınıza çıkacak olan ülke sayısı sadece ve sadece 16 olur. Farklı kıtalar ve kültürlere sahip bu ülkeleri daha yakından tanımak isteyebilirsiniz. Özellikle de hem eğitici hem de öğretici oyunlar için tercih edebileceğiniz bu ülke isimleri ile başlayan kelime oyunlarına yönelmek zamanınızı daha iyi değerlendirmenizi sağlar. Buna göre sizlere özenle hazırladığımız k ile başlayan ülkeler listemize bir göz atabilirsiniz.

K Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

Birbirinden farklı kıtalarda konumlanan dünya ülkeleri alfabemizde yer alan farklı harflerle başlayabilir. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarınıza faydalı bir içerik olacak bu ülke listelerimiz ile çeşitli kelime oyunları oynayabilirsiniz. Böylece atlas üzerindeki konumu, komşu ülkeleri ve başkentleri gibi genel kültür sorularına da yanıt bulabilirsiniz. Şimdi merak uyandıran, k harfi ile başlayan ülke listemizi maddeleyerek sıralayacak olursak;

Kanada,

Katar,

Karadağ,

Kazakistan,

Kamerun,

Kamboçya,

Kenya,

Kıbrıs,

Kırgızistan,

Kolombiya,

Kosova,

Kongo,

Kosta Rika,

Kuveyt,

Küba,

Kuzey Mariana Adaları.

K ile Başlayan Ülke İsimleri, Başkentleri ve Konumları

K ile başlayan ülke isimleri başkent ve bulundukları kıtalarla ele alınırsa;