K İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu K İle Biten Kelimeler Listesi

K harfi Türkçede çok sık kullanılan harflerden birisidir. Kelime başında, ortasında ve sonunda kullanılan k harfi ile ilgili çok sayıda sözcük bulunur. Özellikle kullanıcıların araştırdığı k ile biten kelimeler nelerdir sorusu merak edilmiştir. K ile biten 3,4,5 ve 6 harfli kelimeler çeşitlilik göstermiştir. Türkçede sonu k ile biten 138 kelime vardır. Gündelik dilde de çok sık kullanılan bu kelimeler merak edilmiştir. Bu yazımızın devamında Türkçe dilinde 3,4,5,6 harfli sonu k ile biten kelimeler listesine yer verdik. İşte detaylar...

K ile Biten Kelimeler Nelerdir?

K harfi dilimizde sık kullanılan harflerden birisidir. J harfinden sonra, l harfinden önce gelen k harfi kelimenin başında, ortasında ve sonunda da bulunmuştur. Peki k ile biten kelimeler nelerdir? K harfi ile biten kelimeler şu şekildedir;

Tok

Terk

Yatak

Delik

Şafak

Toynak

Birlik

Bütünlük

Sonu K ile Biten Kelimeler

Türkçede sonu k ile biten kelimeler çeşitlilik göstermiştir. Çoğu kullanıcı sonu k ile biten kelimeler hakkında araştırma yapmıştır. Özellikle oyunlarda gerekli olan bu bilgi, kullanıcıların merak ettiği konular arasındadır.

Sonu k ile biten 3 harfli kelimeler; Dük, Gök, Pak, Irk, Kek

Sonu k ile biten 4 harfli kelimeler; Abuk, Afak, Ayak, Bank, Denk, Erk

Sonu k ile biten 5 harfli kelimeler; Açlık, Ağlak, Akmak, Alçak, Ancak, Aşmak

Sonu k ile biten 6 harfli kelimeler; Acımak, Adacık, Analık, Apaçık, Asalak

Sonu K ile Biten Eşya

Kullanıcılar sonu k ile biten eşyalar hakkında da internete başvurmuştur. K ile biten eşyalar şu şekildedir;

Yatak

Döşek

Küllük