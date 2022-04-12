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Giriş Tarihi: 12.4.2022 17:08 Son Güncelleme: 12.4.2022 17:08

Kaale Almak Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Kaale Almak Mı, Kale Almak Mı?

Kaale Almak Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Kaale Almak Mı, Kale Almak Mı?

Türkçe’de bazı kelimeler aynı yazılır ama farklı ses tonları ile okunabilir. Dilimizde 29 harf olsa da 29'dan daha fazla ses vardır. Bundan dolayı karışıklıkların önüne geçebilmek için uzatma ya da yumuşatma işaretleri kullanabilmektedir. Bu karışıklığa sebep olan ve nasıl yazıldığı sıklıkla karıştırılan kelimelerden biri de kaale almaktadır. Kaale almak nasıl yazılır? Doğru yazımı kale almak mıdır?

Türkçe'de bazı kelimeler uzatılarak telaffuz edilmektedir. Uzatılarak söylenen kelimelerde harfler yan yana yazılmaz. Bunun yerine şapka olarak bilinen uzatma işareti kullanılır. Kaale almak kelimesi de bu yanlışa düşülerek kullanımı yanlış olan kelimelerden biridir. Peki, kaale almak kelimesinin doğru kullanımı nasıldır?

Kale almamak nasıl yazılır?

TDK'ya göre kaale almak kelimesinin doğru yazımı "kale almak" şeklindedir. Genel olarak pek çok kişi 'a' harfinin uzatılarak okunuyor olmasından dolayı kelimeyi "kaale almak" şeklinde yazıyor olsa da bu kullanım yanlıştır.

Kale almamak ne demek?

Türkçede yanlış kullanılan daha doğrusu yanlış yazılan pek çok kelime vardır. Her kelime okunduğu şekli ile birebir yazılmamaktadır. Bu kelimelerden biri de kale almamak kelimesidir. Kale almamak kelimesinin ne anlama geldiğini de bilmek gerekmektedir.

Kale almamak, TDK'ya göre; önem vermemek, hesaba katmamak ve sözünü etmeye değer bulmamak anlamlarına gelmektedir.

Kale almamak ile ilgili örnek cümleler

  • Uyarılarımı kale almadığı için bugün hata yaptı. (Doğru)
  • Söylediklerimi kaale almazsan başarılı olamazsın. (Yanlış)

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Kaale Almak Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Kaale Almak Mı, Kale Almak Mı?
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