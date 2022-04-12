Kaale Almak Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Kaale Almak Mı, Kale Almak Mı?

Türkçe'de bazı kelimeler uzatılarak telaffuz edilmektedir. Uzatılarak söylenen kelimelerde harfler yan yana yazılmaz. Bunun yerine şapka olarak bilinen uzatma işareti kullanılır. Kaale almak kelimesi de bu yanlışa düşülerek kullanımı yanlış olan kelimelerden biridir. Peki, kaale almak kelimesinin doğru kullanımı nasıldır?

Kale almamak nasıl yazılır?

TDK'ya göre kaale almak kelimesinin doğru yazımı "kale almak" şeklindedir. Genel olarak pek çok kişi 'a' harfinin uzatılarak okunuyor olmasından dolayı kelimeyi "kaale almak" şeklinde yazıyor olsa da bu kullanım yanlıştır.

Kale almamak ne demek?

Türkçede yanlış kullanılan daha doğrusu yanlış yazılan pek çok kelime vardır. Her kelime okunduğu şekli ile birebir yazılmamaktadır. Bu kelimelerden biri de kale almamak kelimesidir. Kale almamak kelimesinin ne anlama geldiğini de bilmek gerekmektedir.

Kale almamak, TDK'ya göre; önem vermemek, hesaba katmamak ve sözünü etmeye değer bulmamak anlamlarına gelmektedir.

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