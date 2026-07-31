Kaan’dan uzaya, TOGG’dan nükleere milli projelerin yeni kahramanları olun

Üniversite tercihi yapacak adaylar için en önemli sorulardan biri, mezun olduktan sonra hangi alanda çalışacakları.

Bugün birçok genç tercih listesini yalnızca taban puanlara ya da son yılların popüler mesleklerine göre hazırlıyor. Oysa Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği savunma sanayii, uzay, enerji, ulaştırma ve yüksek teknoloji yatırımları, geleceğin istihdam haritasını da yeniden şekillendiriyor.

Milli savaş uçağından elektrikli otomobile, nükleer enerji santralinden yerli uydu projelerine kadar pek çok stratejik yatırım, yalnızca mühendislere değil yazılım geliştiricilerden veri analistlerine, biyologlardan endüstriyel tasarımcılara kadar farklı disiplinlerden mezunlara ihtiyaç duyuyor.

Uzmanlar, tercih döneminde adayların yalnızca bugünün değil, mezun olacakları dört ya da beş yıl sonrasının iş dünyasını da düşünmeleri gerektiğini belirtiyor. Çünkü bugün üniversiteye başlayacak gençler, eğitimlerini tamamladıklarında Türkiye'nin en büyük projelerinde görev alma fırsatı yakalayabilir.

İşte Türkiye'nin öne çıkan stratejik projeleri ve bu alanlarda görev alabilmek için tercih edilebilecek bölümler...

KAAN MİLLİ MUHARİP UÇAĞI

Türkiye'nin en büyük savunma sanayii projelerinden biri olan KAAN, havacılık teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu projede Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği ve Malzeme Bilimi alanlarında yetişen uzmanlar görev alabiliyor.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

Bayraktar TB3, AKINCI ve KIZILELMA gibi projeler, yazılım ile mekanik sistemlerin birlikte çalıştığı yüksek teknoloji ürünleri arasında yer alıyor. Bu alanda Mekatronik, Kontrol ve Otomasyon, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Yazılım, Haberleşme ve Uçak Mühendisliği mezunlarına ihtiyaç duyuluyor.

MİLGEM VE DENİZ PROJELERİ

Milli gemi projeleri yalnızca gemi inşa mühendislerinden oluşmuyor. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Deniz Ulaştırma alanlarında yetişen uzmanlar da projelerde önemli görevler üstleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ

Elektrikli otomobil teknolojileri otomotiv sektörünü dönüştürüyor.

Makine, Otomotiv, Elektrik-Elektronik, Yazılım, Yapay Zekâ, Endüstri ve Malzeme Mühendisliği mezunları bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Batarya teknolojileri ve akıllı sürüş sistemleri de yeni uzmanlık alanları oluşturuyor.

UZAY PROGRAMI VE UYDULAR

Yerli uydu projeleri ile uzay çalışmaları, farklı disiplinlerden uzmanları aynı çatı altında buluşturuyor.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik, Fizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği ile Haberleşme Mühendisliği mezunları bu alanda çalışma imkânı bulabiliyor.

NÜKLEER ENERJİ

Nükleer enerji yatırımları yalnızca reaktör teknolojileriyle sınırlı değil. Enerji Sistemleri Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Makine, Elektrik-Elektronik, Kimya ve Çevre Mühendisliği mezunları enerji üretimi ve güvenlik süreçlerinde görev alabiliyor.

ÇİP VE MİKROELEKTRONİK

Yarı iletken teknolojileri, geleceğin en stratejik alanlarından biri olarak görülüyor. Elektronik, Mikroelektronik, Fizik, Bilgisayar, Yazılım ve Malzeme Bilimi alanlarında yetişen uzmanlar çip tasarımı ve üretim süreçlerinde görev alabiliyor.

YAPAY ZEKÂ

Yapay zekâ uygulamaları artık savunmadan sağlığa, finanstan eğitime kadar her sektörde kullanılıyor.

Yapay Zekâ Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Veri Bilimi, Matematik, İstatistik ve Yazılım Mühendisliği mezunları bu dönüşümün en önemli insan kaynağını oluşturuyor.

SİBER GÜVENLİK

Dijital altyapıların korunması, ülkelerin en kritik güvenlik başlıklarından biri haline geldi. Siber Güvenlik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Matematik mezunları bu alanda görev alabiliyor.

HIZLI TREN VE RAYLI SİSTEMLER

Türkiye'nin demiryolu yatırımları büyürken raylı sistemler alanında uzman ihtiyacı da artıyor.

Raylı Sistemler Mühendisliği, İnşaat, Makine, Elektrik- Elektronik ve Endüstri Mühendisliği mezunları ulaşım projelerinde görev üstlenebiliyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Rüzgâr, güneş ve hidrojen teknolojileri enerji sektörünün yeni odak alanları arasında yer alıyor.

Enerji Sistemleri, Elektrik-Elektronik, Makine, Çevre ve Kimya Mühendisliği mezunları temiz enerji projelerinde çalışabiliyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM

Sürdürülebilir üretim anlayışı birçok sektörü dönüştürüyor. Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Malzeme Bilimi alanlarında eğitim alan mezunlar karbon yönetimi, geri dönüşüm ve çevre teknolojileri projelerinde görev alabiliyor.

AKILLI TARIM

Tarım sektörü de dijitalleşiyor. Biyosistem Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Analitiği alanlarında yetişen uzmanlar akıllı tarım uygulamalarının geliştirilmesinde rol alıyor.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

Tıbbi cihazlardan biyoteknolojiye kadar birçok alanda yeni yatırımlar yapılıyor. Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Kimya ve Yazılım alanlarında yetişen uzmanlar sağlık teknolojilerinde görev alabiliyor.

ROBOTİK VE OTOMASYON

Üretim tesislerinden lojistiğe kadar birçok alanda robot teknolojileri yaygınlaşıyor. Mekatronik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği mezunları bu sistemlerin geliştirilmesinde çalışabiliyor.

ORTAK NOKTA YÜKSEK TEKNOLOJİ

Türkiye'nin öne çıkan projeleri farklı sektörlerde yürütülse de ihtiyaç duydukları insan kaynağının ortak özellikleri dikkat çekiyor. Matematiksel düşünme becerisi, yazılım bilgisi, veri analizi, yabancı dil, proje yönetimi ve disiplinler arası çalışma yetkinliği, hemen her stratejik projede aranan nitelikler arasında yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör