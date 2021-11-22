Kişiler kullandıkları kelimelerin anlamlarını ve kökenlerini araştırarak bu kelimeleri daha etkili ve dikkat çekici bir şekilde kullanmak isteyebilir. Bu yüzden gün içinde duydukları ve okudukları kelimeler hakkında araştırma yaparlar. Bu kelimelerden biri de Eski Türkçeden günümüze ulaşan kaba kelimesidir. İşte, Kaba eş anlamlısı nedir? Kaba kelimesinin eş anlamlısı

Kaba kelimesinin anlamı

Kaba kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre iki şekilde tanımlanır. Bu tanımlardan biri kalın ya da iri tanelerdir. Bir diğer tanım ise, güzellik kaygısına dikkat edilmeden, özenilmeden, estetikten yoksun olan eserlerdir. Kaba kelimesi aynı zamanda sert davranan kişilerin hareketlerini tanımlamak için de kullanılır. Kaba kelimesi eski Türkçede yer alan bir kelimedir. Eski Türkçede kab olarak kullanılan ancak günümüzde kaba olarak dönüşen bu kelime cümle içerisinde de sıklıkla kullanılır.

Kaba kelimesinin eş anlamlısı

Kaba kelimesi en fazla eş anlama sahip kelimelerden biri olarak bilinir. Kaba kelimesinin eş anlamlı kelimelerini şu şekilde sıralayabiliriz: Bayağı, abullabut, çirkin, terbiyesiz, uyumsuz, hantal, hoyrat, , kocaman, kötü, kaba saba küstah, sakil, saygısız, vahşi, yabani, yoz, dejenere. Bu kelimeler kaba kelimesi yerine cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilir.

Kaba kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Çok kaba tavırlar sergilediği için kimse onunla konuşmak istemedi.

Bu kadar kaba bir kıyafeti kimse ona yakıştıramadı.

Kaba konuşmaları ile arkadaşlarını kırdığının farkına varınca özür diledi.

Kaba kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Kaba kelimesinin eş anlamlısı olan Bayağı, abullabut, çirkin, terbiyesiz, uyumsuz, hantal, hoyrat, , kocaman, kötü, kaba saba küstah, sakil, saygısız, vahşi, yabani, yoz, dejenere kelimeleri ile örnek cümleler: