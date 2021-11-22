Kişiler kullandıkları kelimelerin anlamlarını ve kökenlerini araştırarak bu kelimeleri daha etkili ve dikkat çekici bir şekilde kullanmak isteyebilir. Bu yüzden gün içinde duydukları ve okudukları kelimeler hakkında araştırma yaparlar. Bu kelimelerden biri de Eski Türkçeden günümüze ulaşan kaba kelimesidir. İşte, Kaba eş anlamlısı nedir? Kaba kelimesinin eş anlamlısı
Kaba kelimesinin anlamı
Kaba kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre iki şekilde tanımlanır. Bu tanımlardan biri kalın ya da iri tanelerdir. Bir diğer tanım ise, güzellik kaygısına dikkat edilmeden, özenilmeden, estetikten yoksun olan eserlerdir. Kaba kelimesi aynı zamanda sert davranan kişilerin hareketlerini tanımlamak için de kullanılır. Kaba kelimesi eski Türkçede yer alan bir kelimedir. Eski Türkçede kab olarak kullanılan ancak günümüzde kaba olarak dönüşen bu kelime cümle içerisinde de sıklıkla kullanılır.
Kaba kelimesinin eş anlamlısı
Kaba kelimesi en fazla eş anlama sahip kelimelerden biri olarak bilinir. Kaba kelimesinin eş anlamlı kelimelerini şu şekilde sıralayabiliriz: Bayağı, abullabut, çirkin, terbiyesiz, uyumsuz, hantal, hoyrat, , kocaman, kötü, kaba saba küstah, sakil, saygısız, vahşi, yabani, yoz, dejenere. Bu kelimeler kaba kelimesi yerine cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilir.
Kaba kelimesinin cümle içinde örnek kullanım
Kaba kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım
Kaba kelimesinin eş anlamlısı olan Bayağı, abullabut, çirkin, terbiyesiz, uyumsuz, hantal, hoyrat, , kocaman, kötü, kaba saba küstah, sakil, saygısız, vahşi, yabani, yoz, dejenere kelimeleri ile örnek cümleler: