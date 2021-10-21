Kaba zıt anlamlısı nedir? Kaba kelimesinin zıt anlamlısı

Birden fazla anlamı olan kelimelerin birden fazla zıt anlamlısı da olabilir. Kelime zenginliği açısından dikkat çeken dillerin başında gelen Türkçede bu kelimelerden biri olan kaba kelimesini inceleyeceğimiz bu yazıda önceliğimiz kaba sözcük anlamı olacak. Şimdi kaba zıt anlamlısını hep birlikte öğrenelim.

KABA KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Kaba kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda birden fazla anlamı olduğunu görürüz. Kaba kelimesinin tüm anlamlarını bildiğimizde bu kelimenin zıt anlamını da kolaylıkla kavrayabiliriz. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre kaba kelimesinin ilk anlamı "Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil" olarak kabul edilir.

Bunun yanında kaba kelimenin sık sık terbiyesiz, görgüsüz, nezaket sahibi olmayan insanları tanımlamak için kullanıldığına da şahit oluruz. Kaba kelimesinin bunun dışında da anlamları bulunmaktadır. İşte diğer anlamları:

Büyük taneli malzeme

Ağırlık olarak hafif olsa da hacim olarak büyük yer kaplayan nesneler

İnsan vücudunda kuyruk sokumunun her iki yanındaki kabarık yer

İnceliğe ve nezakete aykırı kötü ve çirkin söz

KABANIN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Anlam bakımından birbirinin karşıtı durumları temsil eden ve yazılış olarak da birbirinden farklı yazılan kelimeler Türkçede zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı kelimeler olarak tanımlanırlar. Zıt anlamlı kelimeleri cümle içinde fark etmemiz için bazı özellikleri bilmemiz gerekir. Bu konuda en önemli özellik bir kelimenin olumsuz anlamlısının o kelimesinin zıt anlamlısı sayılmayacağıdır.

Bu özellik şu anlama gelir: Özellikle fiil durumundaki sözcüklerin olumsuzluk ekleriyle türetilmiş olumsuz anlamlıları vardır. Bu olumsuz anlamlı kelimelerle zıt anlamlıları karıştırmamak gerekir.

Kaba kelimesinin zıt anlamlısı temel anlamıyla kullanıldığı zaman ince, terbiyesiz ve nezaket yoksunu kimseleri tanımlamak için kullanıldığı anlamı düşünüldüğünde de kibar sözcükleridir.

Bu noktada zıt anlamlı kelimelerle ilgili çok iyi bilinmesi gereken ve karıştırılmaması gereken bir diğer özellikten bahsetmek gerekir. Bir kelimenin zıt anlamlısını o kelimesinin cümle içinde geçerli olan anlamı belirler. Bu kuralın örneklendirmesini yazıya konu olan kaba kelimesi üzerinden yapalım.

"Dolaptan kaba odundan yapılmış uzunca bir sopa çıkardı" cümlesindeki kaba kelimesi gelişigüzel yapılmış, zevksiz anlamında kullanıldığı için zıt anlamlısı incedir.

"Kaba saba adamlarla dolu bir otobüsün içinde ne yapacağımı şaşırdım" cümlesindeki kaba kelimesi nezaketten yoksun insanları tanımlamak niyetiyle kullanıldığı için bu cümledeki kabanın zıt anlamlısı kibar kelimesi olabilir.

KABANIN ZIT ANLAMLISI İNCE VE KİBAR KELİMELERİNİN ANLAMLARI NEDİR?

Kaba zıt anlamlısı olarak öğrendiğimiz ince ve kibar kelimelerinin anlamlarını bilirsek konuyu kavramamız daha kolay olacaktır.

Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan sözlüklere göre kabanın zıt anlamlısı ince kelimesinin anlamı "Aşırı özen gerektiren, enikonu düşünülmüş ve tasarlanmış olan, ayrıntılı, kaba karşıtı" olarak kabul edilir.

Yine Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kibar kelimesinin anlamı ise "Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)" olarak tanımlanır.