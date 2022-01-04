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Giriş Tarihi: 4.1.2022 11:44

Kabahat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kabahat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kabahat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kabahat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kabahat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Var olan düzeni bozacak, toplumu veya karşıdaki kişiyi rahatsız eden, zor duruma sokan davranışlar için kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen kabahat kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin hoş yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bu unsurun dilimizi daha zengin ve edebi bir hale getirmesidir. Arapça kökenli bir kelime olan kabahat kelimesinin bilinen iki tane eş anlamlısı vardır. Kabahat kelimesinin eş anlamlısı nedir ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Kabahat Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Suç ( Eski Türkçe kökenli bir kelimedir)
  • Hata ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu kelimelerin hepsi kabahat sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Kabahat Kelimesinin Anlamı

Düzeni bozacak, toplumu veya karşıdaki kişiyi rahatsız edecek davranışlar anlamına gelir.

Kabahat Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Okuldan gelince hemen yanıma yolla onunla konuşmam lazım, bu sefer ki kabahati büyük.
  • Babam bir kabahat işlemiş olacak ki annem yüzüne bile bakmıyor.

Kabahat Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Suçlu insan bunu örtmek için asabi tavırlara girer, adeta özrü kabahatinden büyük sözünü gerçekleştirir.
  • Mahkeme sanığın suçsuz olduğu kanaatine vardı.
  • Okul idaresine suçsuz olduğumu anlatmak için savunma yazmam gerekiyormuş.

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Kabahat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kabahat Kelimesinin Anlamı Nedir?
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