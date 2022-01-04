Kabahat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kabahat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin hoş yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bu unsurun dilimizi daha zengin ve edebi bir hale getirmesidir. Arapça kökenli bir kelime olan kabahat kelimesinin bilinen iki tane eş anlamlısı vardır. Kabahat kelimesinin eş anlamlısı nedir ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.
Bu kelimelerin hepsi kabahat sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.
Düzeni bozacak, toplumu veya karşıdaki kişiyi rahatsız edecek davranışlar anlamına gelir.