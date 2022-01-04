Kabahat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kabahat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin hoş yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bu unsurun dilimizi daha zengin ve edebi bir hale getirmesidir. Arapça kökenli bir kelime olan kabahat kelimesinin bilinen iki tane eş anlamlısı vardır. Kabahat kelimesinin eş anlamlısı nedir ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Kabahat Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Suç ( Eski Türkçe kökenli bir kelimedir)

Hata ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu kelimelerin hepsi kabahat sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Kabahat Kelimesinin Anlamı

Düzeni bozacak, toplumu veya karşıdaki kişiyi rahatsız edecek davranışlar anlamına gelir.

Kabahat Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Okuldan gelince hemen yanıma yolla onunla konuşmam lazım, bu sefer ki kabahati büyük.

Babam bir kabahat işlemiş olacak ki annem yüzüne bile bakmıyor.

Kabahat Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı