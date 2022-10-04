Kabakçı Mustafa İsyanı Nedenleri - Kabakçı Mustafa İsyanı Ne Zaman ve Neden Çıktı, Kim Bastırdı, Sonuçları Neler?

Kabakçı Mustafa İsyanı, döneminin padişahını ortadan kaldıracak kadar önemli bir isyan olarak karşımıza çıkar. Osmanlı Devleti için önemli sonuçları bulunduğundan Kabakçı Mustafa İsyanı ve önderi Kabakçı Mustafa pek çok tarihsever tarafından araştırılmaktadır. Biz de bu yazımızda sizler için merak edilen "Kabakçı Mustafa İsyanı nedenleri nedir, Kabakçı Mustafa İsyanı ne zaman çıktı, Kabakçı Mustafa İsyanı sonuçları neler?" sorularının yanıtlarını derledik.

Kabakçı Mustafa İsyanı Nedenleri

Osmanlı Devleti'nin en çok ıslahat yaptığı dönemin padişahlarından birisi olan Sultan III. Selim, Osmanlı Devletinde o döneme kadar gerçekleşmemiş olan bir düzenleme yaparak Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Bu değişimden memnun olmayan ve önemli görevlerde bulunan devlet adamları Osmanlı- Rus savaşının devam ettiği yıllarda İstanbul'da bulunan yeniçeri ağaları ile Nizam-ı Cedid'i ortadan kaldırmak için planlar yapmaktaydı. Yeniçerilere Nizam-ı Cedid kıyafetleri giydirmekte görevli olan Raif Mahmud Efendi'yi öldüren yeniçeriler Kabakçı Mustafa'nın önderliğinde ayaklandılar.

Osmanlı, bu gelişmeler üzerine ayaklanma ile ilgili kararlar almak istedi ancak Sadaret Kaymakamı Köse Musa Paşa ayaklanmanın önemli olmadığını ve müdahale etmenin yersiz olacağını bildirdi. Bu sayede meydan boş kaldı ve asiler daha fazla toplandılar.

Kabakçı Mustafa İsyanı Ne Zaman Çıktı?

Kabakçı Mustafa İsyanı, Kabakçı Mustafa önderliğinde 28 Mayıs 1807 tarihinde Osmanlı Devletine karşı İstanbul'da gerçekleşen bir ayaklanmadır. Ayaklanmanın temeli yeniçerilerin yeni kurulmuş olan Nizam-ı Cedid ordusuna karşı gelmesidir.

Kabakçı Mustafa İsyanı Sonuçları Neler?