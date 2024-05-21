Kabiliyet Eş Anlamlısı Nedir? Kabiliyetin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir beceri olarak, genel anlamda özellik sıfatıyla da tanımlanabilen kabiliyetin eş anlamı olan sözcük TDK tarafından da net bir biçimde ifade edilmiştir. Kabiliyet eş anlamlısı olan kelimenin cümle içinde kullanımı tarif edilmek istenen kelimenin aynısı olarak yazı veya konuşma diline yansımaktadır. Kabiliyet kelimesinin yanı sıra, bu kelimenin eş anlamlı sözcüğü günlük hayatta daha pratik olduğu için, daha sık kullanılmaktadır.

Kabiliyet Eş Anlamlısı

Kabiliyet kelimesinin Arapça'dan gelmektedir ve anlam bakımından kapasite ve yetenek olarak da ifade edilmektedir. Buna göre; kabiliyet kelimesinin eş anlamlısı, TDK'ya göre de belirtildiği üzere; ''yetenek'' sözcüğüdür. Ayrıca, yetenek sözcüğünün yanı sıra, beceri kelimesi de kabiliyete benzer olan kelimeler arasındadır.

Kabiliyetin Eş Anlamı Olan Sözcük

Kabiliyet kelimesinin eş anlamı net olarak yetenek sözcüğüdür. Yetenek ve kabiliyet kelimeleri tamamen aynı anlama gelmektedir ve cümle içerisinde kullanımlarında hiçbir farklılık göstermemektedir.

Kabiliyetin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Kabiliyet kelimesinin eş anlamlısı olan yetenek sözcüğünün cümle içinde kullanımı şu şekilde örneklendirilebilmektedir;

-Bu sene yetenek sınavına çok iyi hazırlanmalıyım!

-Olimpiyatlarda izlediğimiz sporcuyu hatırlıyor musun? Çok yetenekli bir sporcuydu.