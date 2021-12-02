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Giriş Tarihi: 2.12.2021 15:23 Son Güncelleme: 2.12.2021 15:23

Kaç gezegen var? Güneş sistemindeki gezegen sayı 8 mi, 9 mu?

Kaç gezegen var? Güneş sistemindeki gezegen sayı 8 mi, 9 mu?

Birçok erken kültür tarafından birer tanrı veya tanrıların elçileri olarak görülen gezegenler, teknolojinin ve bilimin gelişmesi ile beraber bu algıyı ortadan kaldırdı. Gezegen sayılarında ise tartışma hala sürmekte. Yeni keşfedilen gezegenler yeni soruları da beraberinde getirmektedir. Güneş sistemindeki gezegen sayı 8 mi, 9 mu? Merak edilen soruyu ele aldık. Kaç gezegen var? İşte tüm ayrıntılar…

Geçmişten günümüze gezegenler keşfedilmeye devam eden gök cisimleri olmuştur. Bu zamana kadar binlerce gezegen keşfedilmiş ama Uluslararası Astronomi Birliği tarafından belirli sayıda gök cismi gezegen olarak tanımlanmıştır. 1950'den önce keşfedilen gezegensel cisimlerin sekizi şu anki tanım kapsamında "gezegen" olarak isimlendirilmeye devam ettiğini de söyleyebiliriz. 1 Ocak 2021 itibariyle 3.242 gezegen sisteminde Dünya ile neredeyse aynı boyutta 100'den fazla gezegen keşfedilerek, gezegenlerin keşfedilmeyi beklendiğini göstermektedir.

KAÇ GEZEGEN VAR?

Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre 8 adet gezegen vardır. Güneş sistemindeki gezegenlerin sayısı 8 olarak da ifade edebiliriz. Sekiz gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Tarih boyunca yüzlerce gezegen keşfedilse de, resmi rakamlarca bu sayı 8 olarak kabul görmüştür. Güneş sistemindeki jeofiziksel gezegenlerin sayısı bilinmemektedir. Gezegenleri tanımlamanın doğasında bulunan belirsizlikler bu sayıyı belirlemede tartışmalara neden olmuştur. Karasal ve dev gezegenler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Hacimleri büyük ölçüde kayaçtan oluşan, Dünya benzeri gezegenlere karasal, karasal gezegenlerden çok daha büyük olan devasa boyutlardaki gezegenler dev gezegenler denilmiştir.

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Kaç gezegen var? Güneş sistemindeki gezegen sayı 8 mi, 9 mu?
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