Kaçış Rampası Nedir? Kaçış Rampası Ne İşe Yarar, Nerelerde Var?

Kaçış rampası, genellikle ağır tonajlı araçlar için gündeme gelen bir terimdir. Acil kaçış rampası ne işe yarıyor araştırmasında bu rampanın tır, kamyon gibi araçlar için çok önemli olduğu anlaşılır. Türkiye'de kaçış rampası kaç tane var sorusuna cevap bulunarak güvenli şekilde seyahat edilebilir. Bu rampaların ülkemizin hangi karayollarında olduğu da merak edilen bir konudur. Acil kaçış rampası nerelerde var sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kaçış Rampası Nedir?

Kaçış rampası, karayolunda seyahat halinde iken freni patlayan ya da durma imkânı olmayan araçların güvenli şekilde yoldan ayrılması için yapılmış bir rampadır. Karayolunun bu bölümü genellikle freninin patlama ihtimali olan kamyon, tır gibi araçlar için gündeme gelir.

Yokuş aşağı inen bir aracın freninin patladığını düşünün. Bu araç sürekli hızlanacak ve trafikteki güvenliği tehlikeye atacaktır. Aracın güvenli şekilde durması için yoldan ayrılıp bir rampa üzerinde durdurulması gerekir. Bunun için de acil kaçış rampasına ihtiyaç vardır.

Acil Kaçış Rampası Ne İşe Yarıyor?

Acil kaçış rampası, üzeri kum ile kaplı olan bir alandır. Hızla yokuş aşağı inen araç, acil kaçış rampasına girdiğinde kumun da etkisi ile kısa sürede durabilir. Bu sayede araç güvenli şekilde karayolundan ayrılmış olur.

Türkiye'de yapılan karayollarının birçoğunda, yolun yokuş bölümünde acil kaçış rampalarının varlığını görebilirsiniz. Bu rampalar özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu işlek yollarda kurulmuştur. Yapılan araştırmaya göre 2020 yılında 174 ağır araç bu rampaları kullanmış ve büyük kazaların önüne geçilmiştir.