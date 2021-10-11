Kader eş anlamlısı nedir? Kader kelimesinin eş anlamlısı

Önceden belirlenmiş ve değişmeyecek olan olaylar akışına kader denmektedir. Özellikle dini anlamda karşımıza çıkan kader kelimesi bazen kötü talih anlamında da kullanılmaktadır.

KADER KELİMESİNİN ANLAMI

Önceden belirlenen ve değişmeyecek olan olaylar anlamında kullanılan kader TDK'ya göre şu anlamlara gelmektedir:

Yazgı

Genellikle kaçınılmaz kötü talih

KADER KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kader kelimesinin eş anlamlıları da kendisi gibi sıkça kullanılan kelimelerdendir. Alın yazısı ve yazgı kelimeleri kader kelimesinin eş anlamlılarıdır.

KADER KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER