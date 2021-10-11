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Giriş Tarihi: 11.10.2021 17:07

Kader eş anlamlısı nedir? Kader kelimesinin eş anlamlısı

Kader eş anlamlısı nedir? Kader kelimesinin eş anlamlısı

Arapçadan dilimize giren bir kelime olan kader; ölçme, değer biçme, alın yazısı anlamlarına gelmektedir. Hayat içerisinde sıklıkla kullanılan bir kelime olan kader kelimesinin farklı aş anlamlısı vardır. Peki, kader kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Önceden belirlenmiş ve değişmeyecek olan olaylar akışına kader denmektedir. Özellikle dini anlamda karşımıza çıkan kader kelimesi bazen kötü talih anlamında da kullanılmaktadır.

KADER KELİMESİNİN ANLAMI

Önceden belirlenen ve değişmeyecek olan olaylar anlamında kullanılan kader TDK'ya göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Yazgı
  • Genellikle kaçınılmaz kötü talih

KADER KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kader kelimesinin eş anlamlıları da kendisi gibi sıkça kullanılan kelimelerdendir. Alın yazısı ve yazgı kelimeleri kader kelimesinin eş anlamlılarıdır.

KADER KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Umarım kaderi de kendi gibi güzel olur.
  • Alın yazısında bu varmış deyip kenara çekilmek doğru olmaz.
  • Yazgısı da kendi gibi güzel olsun.
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Kader eş anlamlısı nedir? Kader kelimesinin eş anlamlısı
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