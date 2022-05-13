Kader Gayrete Aşıktır Ne Demek? Kader Gayrete Aşıktır Kimin Sözü Ve Ne İçin Söylenmiş?

Günlük yaşantımızın birçok alanında eskiden söylenmiş ve ünlenmiş sözleri tekrarlarız. Bir olay karşısında ders çıkarırken ya da bir örnek gösterilmesi gerektiğinde eski sözlerden faydalanırız. Çoğunlukla da "atalarımız boşuna dememiş" veyahut "Yunus Emre derki" şeklinde bu sözlere başlarız. İşte bu sözlerden biri de "Kader gayrete aşıktır" sözü. Kitaplarda, dizilerde, filmlerde vb. birçok alanda bu sözü alıntı yaparak kullanıldığına şahit olmuşunuzdur. Peki, kader gayrete aşıktır ne demek? Kader gayrete aşıktır kimin sözü ve ne için söylemiş? Gelin, bu soruların yanıtlarına bakalım.

Kader Gayrete Aşıktır Ne Demek?

Kader gayrete aşıktır, anlamlı sözlerden bir tanesidir. Bu söz, kişilerin her zaman doğru şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtir ve pes etmeden mücadele etmesini söyler. İnsanların yapacakları işlerle kendi kaderini belirleyeceğini söyler. Bu sözün anlamı, kişilerin daha iyi bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini anlatır.

Kader Gayrete Aşıktır Sözü Kime Ait?

Kader gayrete aşıktır, usta Yunus Emre'ye aittir. Yunus Emre bu sözüyle, insanların kendilerine olan inançlarını kaybetmemesi gerektiğine ve her zaman mücadele etmeleri gerektiğine değinmiştir.