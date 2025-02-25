Kadıköy Hangi Yakada? Kadıköy Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

Kadıköy'ün geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Antik dönemde Kalkedon (Körler Ülkesi) olarak bilinen bu bölge, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Osmanlı zamanında İstanbul'un en önemli ticaret noktalarından biri haline gelen ilçe, günümüzde de kültürel ve ekonomik hareketliliğini sürdürmektedir. Kadıköy hangi yakada, Anadolu Yakasında mı, Avrupa Yakası'nda mı gibi sorular ilçenin tarihî geçmişi hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

Kadıköy Hangi Yakada?

Kadıköy, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. İlçe, Boğaz'ın doğu kıyısında konumlanmış olup, kuzeyde Üsküdar, doğuda Ataşehir ve Maltepe ilçeleriyle sınır komşusudur.

Kadıköy Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası'nda Mı?

Kadıköy, İstanbul'un en sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan en hareketli bölgelerinden biri olup, sahil boyunca uzanan restoranları, kafeleri, tarihi çarşıları ve sanat atölyeleriyle şehrin en çok ziyaret edilen ilçelerinden biri olmaya devam etmektedir.

Kadıköy, Anadolu Yakası'nda yer alan bir ilçedir. Sahil hattının Avrupa Yakası'ndaki Eminönü, Beşiktaş ve Karaköy gibi önemli merkezlere vapur seferleriyle bağlanması nedeniyle, kimi zaman Avrupa Yakası'yla ilişkili olduğu düşünülse de Kadıköy coğrafi ve idari olarak tamamen Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.