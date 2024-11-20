Kadın Kelimesinin Kökeni Ne? Kadın Hangi Dilden Geçmiştir?

Türkçedeki kadın kelimesi, kadın olmanın sadece biyolojik bir özellikten öte, toplumsal bir kimlik taşıdığını ve kadının toplumsal yapılar içindeki önemli rolünü ortaya koyar. Kelime zamanla, toplumların kadına verdiği önemi ve rolünü de belirlemiş, toplumsal değişimler ve gelişmelerle paralel olarak farklı anlamlar kazanmıştır. Kadın kelimesinin kökeni ne, hangi dilden geçmiştir gibi sorular hemen hemen herkes tarafından araştırılır ve cevabına ulaşılmaya çalışılır.

Kadın Kelimesinin Kökeni Ne?

Eski Türkçe'den dilimize uzanan bu kelime, Soğdca χwatēn "kraliçe" sözcüğünden alıntıdır.

χatun/katun "kraliçe" [ Orhun Yazıtları (735) ]

kadun/kadın "soylu sınıfa mensup kadın" [ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : Ak südün emdügüm kadınum anam ]

Kadın Hangi Dilden Geçmiştir?

Soğdca kökenli kadın kelimesi, eski Türk toplumlarında da kadın figürünün önemli bir yer tuttuğu bir dönemde dildeki yerini almıştır. Soğdca ve Türkçenin birbirine yakın tarihsel süreçlere sahip olması, kelimenin Türkçeye geçişini ve toplumdaki yerini sağlamlaştırmıştır. Türkçedeki kadın kelimesi, Soğdca kökenli olmasına rağmen, zaman içinde toplumsal anlamının genişlemesiyle birçok farklı bağlamda kullanılmaya devam etmektedir. Bu etimolojik geçiş hem dildeki gelişimi hem de kadınlık olgusunun toplumsal evrimini yansıtır.