Kadınlara ‘bilinçli ilaç ve antibiyotik kullanımı’ eğitimi

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı'nın Dikmen Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçların doğru kullanımı ile ilgili bilgiler aktarıldı. Toplantıya, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi araştırma görevlileri Dt. Özel Baysen, Dt. Deniz Şevik ve Dt. Pelin Su Aydın da katıldı.

Kadınların, toplumsal dönüşümü hızlandırma konusunda kilit bir rolü olduğuna dikkat çeken YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı, "İlaç kullanımı ile ilgili toplumsal farkındalığı ve bilinci yukarı çekmek amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliği de bu nedenle ilk etapta kadınlara yönelik gerçekleştirdik" dedi.

Yanlış ilaç kullanımının önemli sağlık sorunlarına, hatta ölüme bile neden olabileceği uyarısında bulunan Yrd. Doç. Dr. Kırmızı, hastaların klinik gereksinimlerine karşılık gelen ilaç tedavisini, bireysel ihtiyacına uygun dozda ve yeterli süre almasının önemine değindi. İlaç kullanımında, hastanın doktorun verdiği tedaviye uyması gerektiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Kırmızı, "Hastanın ilacı yanlış zamanda yanlış şekilde veya yanlış amaçla kullanması, reçetede olmayan bir ilacı tedaviye eklemesi, sırasını yanlış alması, tedaviyi zamansız kesmesi gibi durumlar tedaviden elde edilebilecek olan azami yararın görülmesine bir engeldir" diye konuştu.

Diş hekimliğinde kullanılan antibiyotikler ve ağrı kesici ilaç gruplarına da değinen Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı, her durumda tedavinin doktor kontrolünde olması gerektiğine vurgu yaptı. Yrd. Doç. Dr. Kırmızı, "Özellikle ağrı kesicilerde; bağırsaklarda tahriş, kanamaya eğilim, alerjik reaksiyonlar, hipertansiyonlularda olumsuz etki, baş ağrısı ve dönmesi, işitme kaybı, bulantı, kan şekerinde artış ve böbrek hasarı gibi yan etkiler görülebiliyor" dedi.