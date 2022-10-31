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Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:29 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:29

Kadınlara Verilen Siyasi Haklar Sırasıyla Nelerdir? Kadınlara Siyasi Hakların Tanınması Hangi İlke ile Alakalıdır?

Kadınlara Verilen Siyasi Haklar Sırasıyla Nelerdir? Kadınlara Siyasi Hakların Tanınması Hangi İlke ile Alakalıdır?

Kadınlara verilen siyasi haklar bir ülkenin gelişmişliğini gösterir. Bu konudaki siyasi haklar bir kadının toplumsal hayata ve siyasi alana katılımını da ifade eder. Kadınlara siyasal haklar ne zaman tanındı sonucuna ulaşmak, kadınların ne zamandır siyasette olduğunu belirtir. Kadınlara verilen siyasi haklar sırasıyla toplam on alanda gerçekleşmiştir. Toplam on alana ilişkin bilgiler ise kronolojik bir sırayla verilmektedir. Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkeler etrafında kadınlara siyasi hakların tanınması hangi ilke ile alakalı olduğunu çözümlemek mümkündür.

Kadınlara verilen siyasi haklar, kadınların toplumda görünür olmasını sağlamıştır. Bu haklar vasıtasıyla siyasal katılım kadınlar için mümkün kılınmıştır. Önemli görülen siyasi hakların tarihine inmek için kadınlara siyasal haklar ne zaman tanındı gibi bir araştırma yapılması gerekir. Atatürk'ün öncülüğünde kadınlara verilen siyasi haklar sırasıyla yani kronolojik bir sırayla belirtilmektedir. Kadınlara siyasi hakların tanınması hangi ilke ile alakalı olduğu hakların alanlarını çözümlemek için bir yoldur.

Kadınlara Verilen Siyasi Haklar Sırasıyla Nelerdir?

Kadınlara verilen siyasi haklar Atatürk'ün sunmuş olduğu haklardır. Bu haklar vasıtasıyla kadınlar toplumda erkekler gibi daha görünür olamaya başlamıştır. Böylece siyasal katılım sadece erkekler tarafından değil kadınlar tarafından da gerçekleşmeye başlamıştır. Kadınlara verilen siyasi haklar sırasıyla on haktan oluşmaktadır. Bu haklar sırasıyla şöyledir:

1913-Kadınlar ilk kez devlet memuru olarak çalışmaya başladı.

1914-İnas Darülfünunu adı altında kadınlar için yüksek öğretim kurumu açıldı.

1921-Darülfünunda karma eğitime geçildi.

1924-Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladılar.

1926-Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Kadınlara boşanma, velayet hakkı, mallarda tasarruf hakkı tanındı.

1930-Belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

1933-Köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine katılma hakkı verildi.

1934-Kadınlara genel seçimde seçme ve seçilme hakkı verildi.

1935-TBMM'ye ilk kez 18 kadın milletvekili girdi.

1950-İlk kadın belediye başkanı Mersin'den seçildi.

Kadınlara Siyasi Hakların Tanınması Hangi İlke ile Alakalıdır?

Kadınlara verilen siyasi haklar, Atatürk ilkelerinden Cumhuriyetçilik ilkesine dayanmaktadır. Çünkü Cumhuriyetçilik ilkesi milletin egemenliğini ve halk oyunu benimseyen bir ilkedir. Aynı zamanda kadınlara tanınan siyasi haklar rejim niteliğindedir. Kadınların halkı oluşturan birer birey olmaları, milletin egemenliğine dahil edilmeleri ve halk oylamalarında yer almaya başlamaları Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesiyle bağdaştırılmıştır.

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Kadınlara Verilen Siyasi Haklar Sırasıyla Nelerdir? Kadınlara Siyasi Hakların Tanınması Hangi İlke ile Alakalıdır?
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