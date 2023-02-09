Kadirşinas Ne Demek? Kadirşinas Kime Denir, Anlamı Nedir ve Nasıl Yazılır?

Kitaplarda, filmlerde ya da günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan pek çok kelime mevcuttur. Bu kelimelerin bazıları anlam bakımından çok tanınmadığı için o sözcükler hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Kadirşinas kelimesi de anlamı ve kökeni merak edilen kelimeler arasında yer alır. Bireyler kadirşinas ne demek ve kadirşinas nasıl yazılır merak etmekte, bu araştırmalarına kadirşinas hangi dil ailesine ait olduğunu da eklemektedir. Peki, kadirşinas kime denir? İşte detaylı bilgiler…

Kadirşinas Ne Demek? Anlamı Nedir?

Kadirşinas sözcüğü dilimize sonradan geçmiş Arapça kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı bakımından kadir kıymet bilen, değer veren anlamlarına gelir. Kadirşinas kelimesi kişilere söylenen esasında manevi vasıf belirten bir kelimedir. Değerli olan şeylere gereken ilgiyi ve saygıyı vermekten geri durmayan, kendisine verilen değere ve saygıya da farkındalıkla yaklaşan kişileri ifade etmek için kadirşinas kelimesi kullanılır.

Kadirşinas TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türkçemizde yer alan bütün kelimelerin anlamları hakkında en doğru bilgileri edindiğimiz, Türk Dil Kurumu Sözlüklerine baktığımız zaman kadirşinas kelimesinin 2 adet sözlük anlamı olduğunu görmekteyiz, bu anlamlar şunlardır;

Değer bilen

İyilik bilen

Kadirşinas Kime Denir?

İçeriğimizin başında belirttiğimiz gibi, kadirşinas kelimesi kişiler hakkında söylemlerde kullanılan ya da bir kişinin manevi özellikleri ve karakterinden bahsedilirken kullanılan bir sözcüktür. İyilik yapmayı seven ve yapılan iyiliği unutmayan, değer veren aynı zamanda kendisine verilen değerin farkında olan kişiler ifade edilirken kadirşinas kelimesi kullanılabilir. Cümle içinde kadirşinas kelimesi şöyle kullanılabilir;