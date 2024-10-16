Kadmiyum Nedir? Kadmiyum Hangi Besinlerde Bulunur, Zararları Neler?

Kadmiyum doğal bir element olsa da günümüzün sanayi sektörlerinin birçoğunda kullanılmaktadır. Çinko bileşikleri ile birlikte kadmiyum sülfür şeklinde bulunmaktadır. Bununla birlikte kurşun, çinko ve bakırın da yan ürünü olarak üretildiği söylenebilir. Element hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için kadmiyum nedir, hangi besinlerde bulunur ve zararları neler sorularına net olarak yanıt bulmak gerekir.

Kadmiyum Nedir?

Kimya alanında "Cd" simgesi ile gösterilen Kadmiyum, gümüş beyazlığındadır. Elektrikten seramik sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Bu element doğada bulunur. Toprak, su ve havada az miktarda olsa da bulunmaktadır. Ağır bir metal olarak tanımlanabilir. Endüstriyel faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde çevreye salındığında insanların vücuduna su, hava ya da gıda yolu ile girebilmektedir. Kadmiyum insanlar için birçok zararlı etki ortaya çıkarabilir.

Kadmiyum Hangi Besinlerde Bulunur?

Kadmiyum bazı besinlerde yaygın olarak bulunabilir. Bundan dolayı bu besinleri tüketirken özellikle hangi bölümlerinde bu elementin daha fazla bulunduğuna dikkat etmek gerekir. Kadmiyum bulunan besinler şunlardır:

Deniz ürünleri içerisinde yer alan midye, ıstakoz, karides ve kabuklu deniz ürünlerinde bulunabilir.

Kırmızı et ve sakatat ürünlerinde bulunur.

Tohum ve tahıl türlerinde bulunabilir.

Özellikle yapraklı sebze türleri, ıspanak ve marul gibi yeşil sebzelerde bulunabilir.

Bunların yanında tütün bitkisinde bulunduğundan sigarada da kadmiyum bulunmaktadır.

Kadmiyum Zararları Neler?

Kadmiyum insanlar için zararlı olabilecek bir element türüdür. Uzun vadeli ve ciddi sonuçları olabilir. En bilinen zararları arasında şunları saymak mümkündür:

Kemik problemleri

Böbrek hasarı

Solunum yolu sorunları

Kanser türleri

Üreme sağlığı

Kadmiyum elementine maruz kalmayı en aza indirmek sağlık açısından önemlidir. Böyle durumlarda yoğun sigara dumanına maruz kalmamak ve su kaynaklarının güvenilir olduğundan emin olmak gerekir.