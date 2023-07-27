Kafatası Kemikleri İsimleri ve Özellikleri - Kafatası Kemikleri Nelerdir, Kaç Tane?

İnsan kafatasında 22 adet kemik bulunur. Bu kemikler, beyin ve diğer yüz yapılarını çevreleyen ve koruyan bir kemik çerçevesi oluşturur. Kafatası kemikleri nelerdir ve kaç tane, konusu iki bölüme ayrılır. Kafatası kemikleri isimleri, Frontal kemik, Parietal kemik gibi isimlerden oluşur. kafatası kemikleri oynar mı konusu bebeklikten yetişkinliğe doğru değişir ve yetişkinlerde tamamen kaynayan bölümleri hiç oynamaz. Peki, kafatası kemikleri arasında hangi eklem bulunur? İşte tüm detaylar…

Kafatası Kemikleri İsimleri ve Özellikleri

Kafatası kemikleri, birbirlerine eklem yerleri olan dikişlerle birleşir. Bu dikişler, beynin büyümesini ve gelişmesini sağlar ve insanların doğumda kafatasının sıkışarak doğabilmesini mümkün kılar. Kafatası kemikleri, beyni ve duyu organlarını koruyarak vücudun en önemli organlarından birini güvence altına alır. Kafatası, omurgalıların başı oluşturan kemik bir yapıdır. Kafatası kemikleri yüzün yapılarını destekler. Aynı zamanda beyin için koruyucu bir boşluk sağlar. Kafatası iki bölümden oluşur. Bu bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Kranyum, beyin ve diğer hayati organları korur. Kranyum, 22 kemikten oluşur. Bu kemikler, dikişler adı verilen kıkırdak ve kemik dokusu ile birbirine bağlanır. Dikişler, kafatasının büyümesine ve şekil değiştirmesine izin verir.

Mandibula, çene kemiğidir. Mandibula, tek bir kemikten oluşur ve kranyum ile temporomandibular eklem adı verilen bir eklem ile bağlanır. Mandibula, yemek yeme, konuşma ve çiğneme için gereklidir.

Kafatası kemikleri arasında sinoviyal eklemler bulunmaz. Kafatası kemikleri, bir dizi dikişle birbirine bağlanır. Dikişler, kemiklerin birbirine sürtünerek hareket etmesini önleyen bir tür eklemdir. Kafatası kemikleri arasındaki dikişler, bebeklerde ve çocuklarda daha belirgindir. Yaşla birlikte dikişler kapanır ve kafatası kemikleri birbirine kaynaşarak tek bir kemik haline gelir. Kafatası kemikleri arasındaki en yaygın dikişler şunlardır:

Coronal sutura: Frontal kemik ile parietal kemikleri birbirine bağlar.

Sagittal sutura: İki parietal kemiği birbirine bağlar.

Lambdoidal sutura: İki parietal kemiği ile oksipital kemiği birbirine bağlar.

Sphenosquamosal sutura: Sfenoidal kemiği ile temporal kemiği birbirine bağlar.

Sphenotemporal sutura: Sfenoidal kemiği ile temporal kemiği birbirine bağlar.

Squamosal sutura: Parietal kemiği ile temporal kemiği birbirine bağlar.

Intermaxillary sutura: Maksillayı mandibulaya bağlar.

Kafatası Kemikleri Nelerdir, Kaç Tane?

Kafatası bölümlerini beyin kafatası ve yüz kafatası şeklinde de ayırabiliriz. Beyin kafatası, 8 kemikten oluşur. Yüz kafatası, 14 kemikten oluşur. Kafatasının kemiklerini şu şekilde sıralayabiliriz: