Kafiyeli ve Tekrar Eden Kelimelerden Oluşan Söz Nedir? Bulmacada Kafiyeli ve Tekrar Eden Kelimelerden Oluşan Söz

Oyuncuların mantık, dikkat, zeka ve hafıza gibi çeşitli zihinsel yeteneklerini kullanarak çözmeye çalıştığı mekanik, sözlü ya da yazılı formatlardaki problemlerden oluşan ve genellikle tek kişilik oynanan oyunlara bulmaca adı verilir. Bulmacada kafiyeli ve tekrar eden kelimelerden oluşan söz sorusu sıklıkla çıktığı için kafiyeli ve tekrar eden kelimelerden oluşan söz nedir sorusunun yanıtının bilinmesi gerekir.

Kafiyeli ve Tekrar Eden Kelimelerden Oluşan Söz Nedir?

Bulmacada karşılaşılan kafiyeli ve tekrar eden kelimelerden oluşan sözün cevabı dokuz harfli olarak bilinir. Yanıtı ise oldukça basittir. Bu sorunun yanıtı aşağıdaki gibidir:

Tekerleme

Bulmacada Kafiyeli ve Tekrar Eden Kelimelerden Oluşan Söz Nedir?

Bulmacada pek çok sorunun çeşitli yanıtları bulunur. Kafiyeli ve tekrar eden kelimelerden oluşan söz nedir sorusunun ise bilinen tek bir yanıtı vardır ve bu yanıt 9 harfli olarak bilinir. Bu sorunun anlamı; genellikle ölçülü ve kafiyeli basmakalıp olan sözler şeklinde bilinen tekerlemedir.

Bulmacada karşınıza kafiyeli ve tekrar eden kelimelerden oluşan söz sorusunu gördüğünüzde, direkt olarak tekerleme cevabını yazabilirsiniz.