Kafkas İslam Ordusu Kimle Savaştı? Kafkas İslam Ordusu Komutanı Kim, Kim Kurdu ve Ne Amaçla Kuruldu?

olduğu, özellikle sınav hazırlığı içinde olan öğrencileri ilgilendiren bir noktadır. Kafkas İslam Ordusu kim kurdu ve ne zaman kuruldu soruları, tarih meraklılarını yakından ilgilendirir. Kafkas İslam Ordusu kiminle savaştı diye düşünenler, çoğunlukla Osmanlı tarihine ilgi duyanlardır. İşte Kafkas İslam Ordusu hakkında merak edilenler…

Kafkas İslam Ordusu Kiminle Savaştı?

Osmanlı Devleti'nin yıkılış döneminde ortaya çıkan bir askeri birim olan Kafkas İslam Ordusu, Mart-Ağustos 1918 tarihlerinde kurulmuştur. Doğu Ordular Grubu'na bağlı olarak hareket etmiştir. I. Dünya Savaşı'nda ve Bakü Muharebesi'nde aktif rol oynamış ve Kafkasya Cephesi için savaşmıştır. Dönemin Harbiye Nazırı olan Enver Paşa, orduda gayrimüslimlerin yer almasını istememiş ve bunun üzerine sadece Müslüman askerlerin orduya alınmasına ilişkin karar almıştır. Bundan dolayı, ordunun kurucusu Enver Paşa, komutanı ise kardeşi Nuri Paşa'dır.

Kafkas İslam Ordusu, ordu olarak anılsa da esasında, üç tümenden oluşur ve piyade sınıfındadır. Aynı zamanda, 9. Ordu ile birlikte Şark Ordular grubuna bağlı olarak hareket etmiştir. Bu nedenle, aslında bir kolordudur. Toplamda, 12.000 ile 14.000 civarında asker sayısına sahiptir. Daha sonra, orduya gönüllü olarak katılmak isteyen Azeriler ve Dağıstanlılar ile birlikte bu rakam 20.000'e yükselmiştir. 4. tümen Dağıstanlılar, 5. tümen ise Azerilerden oluşur. Bakü Muharebesi'nin kazanılmasını sağlayan Kafkas İslam Ordusu, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin varlığını koruması için destek vermiştir.

Kafkas İslam Ordusu'nun Kurulma Amacı Nedir?

Bu ordunun kurulmasının temel amacı, Enver Paşa'nın zor durumda olan Azerbaycan ve Dağıstan'a yardım etme isteğidir. Kafkas İslam Ordusu'nun, Rus işgaline karşı koymalarına destek olması ve bağımsızlıklarını korumalarına yardımcı olması gibi amaçları bulunur. Bu ordu ayrıca, Kafkasya'daki askerleri güçlendirmek için onlara eğitim vermiş ve silahlanmalarını sağlamıştır.