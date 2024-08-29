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Giriş Tarihi: 29.8.2024 11:00 Son Güncelleme: 29.8.2024 11:00

Kafkasya Neresi? Kafkasya Nereyi Kapsar, Hangi Ülkeleri İçinde Barındırır?

Kafkasya, Güneydoğu Avrupa ile Batı Asya arasında yer alan bir bölgedir. Bu bölge, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanır. Farklı etnik kökenlere sahip halkların yaşadığı Kafkasya'da tarih boyunca etnik çatışmalar yaşanmıştır. Kafkasya, tarih, kültür, doğa ve jeopolitik açıdan oldukça zengin ve karmaşık bir bölgedir. Bu nedenle, Kafkasya neresi, nereyi kapsar, hangi ülkeleri içinde barındırır gibi sorular özellikle tarih ve coğrafya severlerin vakıf olması gereken konuların başlarında yerini alır.

Kafkasya Neresi? Kafkasya Nereyi Kapsar, Hangi Ülkeleri İçinde Barındırır?

Kafkasya, zengin bir flora ve fauna çeşitliliğine sahiptir. Bölge, birçok endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar ve dünya çapında önemli bir ekolojik bölge olarak kabul edilir. Fakat sanayileşme ve nüfus artışı, Kafkasya'nın doğal çevresini olumsuz etkilemektedir. Ekolojik bölge bakımından zenginliğini araştırmak ister ve yerinde görmek isterseniz Kafkasya neresi, nereyi kapsar, hangi ülkeleri içinde barındırır gibi soruların yanıtlarını bilmeniz gerekir.

Kafkasya Neresi?

Kafkasya, hem Avrupa hem de Asya kıtalarına yayılmış, Karadeniz ve Hazar Denizi arasında yer alan tarihi ve coğrafi bir bölgedir. Kafkas Dağları'nın bu bölgeye hakim olması nedeniyle bu isimle anılır.

Coğrafi Konumu:

  • Kuzeyde: Rusya Federasyonu

  • Güneyde: Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan

  • Batıda: Karadeniz

  • Doğuda: Hazar Denizi

Kafkasya Nereyi Kapsar, Hangi Ülkeleri İçinde Barındırır?

Kafkasya'nın büyüklüğü hakkında kesin bir rakam vermek yerine, geniş ve karmaşık bir coğrafi bölge olduğu söylenebilir. Bu bölgenin büyüklüğü, kullanılan tanıma, siyasi duruma ve coğrafi özelliklere göre değişiklik gösterir.

Kafkasya'yı Üç Ana Bölgeye Ayırabiliriz:

  • Kuzey Kafkasya: Rusya Federasyonu'na bağlı olan bu bölgede Çeçen, İnguş, Oset, Kabardey-Balkar gibi çeşitli halklar yaşar.

  • Güney Kafkasya: Bağımsız devletlerden oluşan bu bölgede Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan yer alır.

  • Transkafkasya: Kafkas Dağları'nın güneyinde kalan ve genellikle Güney Kafkasya ile eş anlamlı olarak kullanılan bir terimdir.

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Kafkasya Neresi? Kafkasya Nereyi Kapsar, Hangi Ülkeleri İçinde Barındırır?
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