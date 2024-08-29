Kafkasya Neresi? Kafkasya Nereyi Kapsar, Hangi Ülkeleri İçinde Barındırır?

Kafkasya, zengin bir flora ve fauna çeşitliliğine sahiptir. Bölge, birçok endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar ve dünya çapında önemli bir ekolojik bölge olarak kabul edilir. Fakat sanayileşme ve nüfus artışı, Kafkasya'nın doğal çevresini olumsuz etkilemektedir. Ekolojik bölge bakımından zenginliğini araştırmak ister ve yerinde görmek isterseniz Kafkasya neresi, nereyi kapsar, hangi ülkeleri içinde barındırır gibi soruların yanıtlarını bilmeniz gerekir.

Kafkasya Neresi?

Kafkasya, hem Avrupa hem de Asya kıtalarına yayılmış, Karadeniz ve Hazar Denizi arasında yer alan tarihi ve coğrafi bir bölgedir. Kafkas Dağları'nın bu bölgeye hakim olması nedeniyle bu isimle anılır.

Coğrafi Konumu:

Kuzeyde: Rusya Federasyonu

Güneyde: Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan

Batıda: Karadeniz

Doğuda: Hazar Denizi

Kafkasya Nereyi Kapsar, Hangi Ülkeleri İçinde Barındırır?

Kafkasya'nın büyüklüğü hakkında kesin bir rakam vermek yerine, geniş ve karmaşık bir coğrafi bölge olduğu söylenebilir. Bu bölgenin büyüklüğü, kullanılan tanıma, siyasi duruma ve coğrafi özelliklere göre değişiklik gösterir.

Kafkasya'yı Üç Ana Bölgeye Ayırabiliriz: