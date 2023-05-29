Kağıt Doğada Kaç Yılda Yok Olur? Kağıt Atıkların Doğada Yok Olma Süresi Nedir?

Kağıt doğada kaç yılda yok olur sorusu özellikle doğayı korumak isteyen kişilerin merak ettiği konular arasındadır. Her maddede olduğu gibi kağıtta doğada kendiliğinden yok olmak için belli bir süreye ihtiyaç duyar. İşte bu yüzden de kağıdın doğada yok olma süresi nedir sorusu gündeme gelir. Eğer sizde doğa dostu kişilerdenseniz kağıt atıklar doğada ne kadar sürede yok olur diye araştırma yapıyor olabilirsiniz. Haberimizin kalan kısmına inerek kağıt doğada kaç yılda yok olur sorusunun cevabına ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Kağıt Doğada Kaç Yılda Yok Olur?

Sosyal yaşamın her evresinde ortaya çıkan atıklar, doğada kendiliğinden kaybolmak için belli bir süreye ihtiyaç duyar. Atıkların doğada yok olma süreleri, bazı testler ile gözlemsel ve varsayımsal olarak hesaplanır. Ancak bu bozunma süreci, atığın cinsine ve ortam koşullarına göre değişebilir.

Atıklar, cinsine göre doğada farklı sürelerde yok olur. Bu süre, atığın organik veya inorganik olmasına bağlı olarak 5 gün olabileceği gibi 5000 yılı da bulabilir. İnsan eliyle ve kimyasal yöntemlerle yapılan birçok ürünün doğada kendiliğinden yok olması neredeyse imkânsızdır. Ancak sebze ve meyve türü atıkların doğada yok olma süreleri son derece kısadır. Üstelik yiyecekler, bu kısa bozunma sürecinde doğaya zarardan çok fayda sağlar. Kağıt atıklar ise inorganik grubuna girer. Kağıt çok fazla kullanım alanı olan bir madde olduğu için bir yazı aracı olmasının yanı sıra ekonomi, endüstri, inşaat, gıda ve temizlik gibi sektörlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Kağıt atıklara defter, kitap, karton koli, havlu kağıt, peçete gibi ürünler dahildir. Hammaddesi ağaç olan kağıdın doğada yok olma süresi yaklaşık 2- 2,5 aydır.

Atıkların doğada yok olma süreleri, doğal yaşam ve çevre sağlığı için son derece önemlidir. Doğal ortamda bakteriler tarafından çözünebilen atıklar, kısa sürede yok olur. Ancak inorganik cisimler, binlerce yıla ihtiyaç duyabilir. Bu süre boyunca hem ortaya çıkan karbondioksit hem de çeşitli zehirli gazlar, doğaya oldukça büyük zararlar verir.

Çözünmesi güç atıklar; binlerce yıl doğada yer edinerek toprak, su ve havanın yapısında geri dönüşü güç değişiklikler yaratır. Bu değişimler, canlı yaşamını doğrudan tehdit eder. Durum böyle olunca hem doğayı hem de kendi hayatımızı korumak için çöplerin doğada yok olma sürelerini iyi bilmemiz gerekir. Bu sayede atık üretirken daha dikkatli olacağımız gibi onları sınıflandırarak geri dönüşüme kazandırma konusunda da bilinçlenebiliriz.

Bir Maddenin Doğada Yok Olma Süreci Nasıl Belirlenir?

Her gün açığa çıkan atıklar, doğada kendiliğinden yok olmak için büyük bir zaman dilimine ihtiyaç duyar. Biyobozunma olarak da ifade edilen bu durum, doğal ortamda mikroorganizmaların uygun koşullar oluştuktan sonra atıkları tüketmesinden ibarettir. Yani daha açık bir ifade ile doğal veya yapay herhangi bir maddenin doğada kendiliğinden yok olma süreci, biyobozunma olarak açıklanır.

Biyobozunmanın gerçekleşebilmesi için atık cinsinden ortam sıcaklığına kadar birçok uygun koşul gereklidir. Bu doğal bozunma süreci boyunca ortaya çıkan enerji ve bileşikler, evrene tedavisi zor zararlar verebilir. Bilim insanları, bunun önüne geçebilmek için hangi atıkların doğada ne kadar zamanda yok olacağını gözlemler. Atıkların doğada yok olma sürelerini hesaplamak için sıklıkla bazı testler uygulanır.

Bu testler, çöplerin doğada yok olma süreleri ve zararlarını saptamak için etkili yöntemlerin başında gelir. Bu yöntem, temel olarak herhangi bir atığa yok olması için ihtiyaç duyduğu doğal ortamı sağlamaktan ibarettir. Bilim insanları, bir deney kabına toprak, bitki ve bakterilerden oluşan bir doğal ortam yaratır. Ardından ölçülmek istenen atık bu ortama bırakılır ve havalandırılır.

Doğal ortamda var olan bakteriler, solunumla birlikte atıkları bozmaya başlar. Yani atık, bakteriler tarafından tüketildikçe ortama karbondioksit salınır. Yapılan test ile solunum miktarı ve bozulma süreci hesaplanır. Açığa çıkan karbondioksit miktarı ve süresi, bakterilerin çalışma yoğunluğuna ve fazlalığına göre değişkenlik gösterir. Bu süreç, doğrudan atığın cinsi ile alakalıdır.