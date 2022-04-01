Kağıt Parayı Kim Buldu? Tarihte İlk Kağıt Parayı Kim Buldu Ve Kullandı?

Tarihsel gelişimine bakıldığında M.Ö. 118 yılında Çinliler tarafından deri para kullanılmıştır. Daha sonra ise M.S. 806 yılında ilk kağıt para yine Çinliler tarafından kullanılmıştır. Batıda kağıt paranın kullanılması ve basılması ise 17. Yüzyıla dayanmaktadır.

Kağıt Parayı Kim Buldu?

Kağıt parayı ilk defa Çinliler kullanmışlardır. Bu para türünün kullanım dönemleri dünyanın farklı yerlerine göre değişmektedir. Batıda kağıt para basımı ilk defa 17. Yüzyıl dönemlerine rastlıyor. İlk defa kağıt para 1690 senesinde Goldsmiths tarafından basıldığı bilinmektedir. 1694 senesinde İngiliz Merkez Bankası ve diğer ülkeler de kağıt para kullanmaya başlamıştır.

İlk Kez Kağıt Parayı Kim Kullanmıştı?

İlk defa kağıt parayı tarihsel süreçte Çinliler kullanmıştır. Daha sonraki yüzyıllarda ise Batı'da kullanılmaya devam etmiştir. Günümüzde dünyanın her yerinde kullanılan kağıt para merkez bankaları tarafından 1600'lü yılarda kullanımına başlanmıştır.

Kağıt Parayı Kim İcat Etti?

Kağıt parayı tarihte ilk defa Çin'de ortaya çıkmıştır. Bundan önce kağıt para yerine deri paralar kullanılmıştır. Ancak bu döneme gelene kadar tarihsel süreçte birçok farklı kıymetli eşya ticaret hayatında değişim aracı olarak kullanılmıştır.

Tarihte İlk Kağıt Parayı Kim Buldu ve Kullandı?

Türk tarihinde ilk kağıt paranın kullanımı ise Osmanlı Devleti zamanında olmuştur. Abdülmecid Dönemi'nde üretilen kağıt paralar 1840 tarihinde basılmıştır. Türklerde ki ilk kağıt paranın ismi Kaime'dir. Bu para son padişah olan Vahdeddin Dönemi'ne kadar basımına devam edilen bir para türüdür.