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Giriş Tarihi: 18.2.2025 16:14 Son Güncelleme: 18.2.2025 16:14

Kağıthane Hangi Yakada? Kağıthane Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakası'nda Mı?

Kağıthane, modernleşen şehir yapısı, büyük ulaşım projeleri ve tarihi dokusuyla İstanbul’un son yıllarda en çok gelişen ilçelerinden biridir. Geçmişte sanayi bölgesi olarak bilinen ilçe, günümüzde hızla dönüşerek ticaret, konut ve eğitim alanlarında önemli bir merkez haline gelmiştir. Büyük iş merkezlerine, geniş bulvarlara ve sosyal yaşam alanlarına sahiptir. Bu yüzden de insanlar Kağıthane hangi yakada, Avrupa Yakası’nda mı, Anadolu Yakası'nda mı gibi sorular hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktadır.

Kağıthane Hangi Yakada? Kağıthane Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakası’nda Mı?

Kağıthane'nin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı saray mensuplarının ve zengin kesimin mesire alanı olarak kullandığı bölge, zamanla sanayi bölgesi haline gelmiştir. Özellikle 20. yüzyılın ortalarında fabrika ve atölyelerin yoğunlaştığı Kağıthane, 21. yüzyılda büyük bir dönüşüm sürecine girerek modern bir kentleşme örneği göstermiştir. Kağıthane hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakası'nda mı gibi sorular günümüz dünyasına hitap etmektedir.

Kağıthane Hangi Yakada?

Kağıthane, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Beşiktaş ve Şişli, batısında Eyüpsultan, kuzeyinde Sarıyer, güneyinde ise Beyoğlu bulunmaktadır. Konumu itibarıyla, Avrupa Yakası'nın iş ve ticaret merkezlerine yakın bir noktada yer alarak büyük bir avantaja sahiptir.

Kağıthane Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakası'nda Mı?

Kağıthane, tamamen Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçedir. Haliç ve diğer bağlantı yolları sayesinde İstanbul'un diğer bölgelerine hızlı bir ulaşım sağlaması nedeniyle bazen farklı bir yakada olduğu düşünülebilir. Ancak, coğrafi ve idari olarak Kağıthane tamamen Avrupa Yakası sınırları içinde yer almaktadır.

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Kağıthane Hangi Yakada? Kağıthane Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakası'nda Mı?
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