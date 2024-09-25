Kağızman Neresi? Kağızman Nereye Bağlı, Hangi İlde?

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kağızman, zengin kültürel mirası ile öne çıkmaktadır. İlçede, erken demir çağına ait mezarlar ve çeşitli tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Kağızman, Kars'a 72 km, Iğdır'a 100 km ve Erzurum'a 150 km uzaklıktadır. Bundan dolayı ilçe, komşu illerden de çok sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır. Kağızman neresi, nereye bağlı ve hangi ilde gibi sorulara yanıt aramadan yola çıkmamakta fayda var.

Kağızman Neresi?

Kağızman, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve Kars iline bağlı bir ilçedir. İlçe, Aras Nehri'nin yatağında, verimli topraklara sahip ve ılıman iklimiyle dikkat çekmektedir. Kağızman, Kars il merkezine yaklaşık 71 kilometre uzaklıktadır ve kuzeyde Kars Merkez ve Selim, doğuda Digor, batıda Sarıkamış, güneyde ise Ağrı'nın Merkez ilçesi ile komşudur. İlçenin yüzölçümü 1,871 kilometrekaredir ve deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1,420 metredir2. Kağızman, tarım ve hayvancılıkla geçinen bir ekonomiye sahiptir.

Kağızman'a Nasıl Gidilir?

Kağızman'a ulaşmak için birkaç farklı yol seçeneğiniz bulunmaktadır. Kars il merkezinden Kağızman'a yaklaşık 76 kilometrelik bir mesafe var ve bu mesafe, arabayla yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmektedir. Kars şehir merkezinden Kağızman'a düzenli olarak dolmuş ve otobüs seferleri yapılmaktadır. Ayrıca, çevre il ve ilçelerden de Kağızman'a direkt ulaşım sağlayan araçlar da bulunmaktadır. Eğer uçakla seyahat etmeyi planlıyorsanız, Kars Havalimanı'na indikten sonra kara yolu ile Kağızman'a varmanız mümkündür.

Kağızman'da Gezilecek Yerler Nereler?

Kağızman, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine çeşitli keşif imkanları tanımaktadır. Kağızman'da gezilecek başlıca yerler şu şekilde sıralanabilir: