Kahkül Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Kahkül Mü, Kakül Mü?

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz ama yazarken zaman zaman tereddüt ettiğimiz kelimelerden biri de "kahkül" ya da "kakül" kelimesidir. Saç kesimiyle ilgili moda ve güzellik yazılarında sıkça karşılaştığımız bu kelimenin doğru yazımı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kahkül nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı kahkül mü kakül mü sorularının cevabı sayesinde bu kelimeyi doğru yazabilirsiniz.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Kahkül Mü, Kakül Mü?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi sözlüğüne göre bu kelimenin doğru yazımı "kakül" şeklindedir. Yani halk arasında zaman zaman kullanılan "kahkül" ifadesi hatalıdır.

Kakül Ne Demek?

Kakül, alın kısmına doğru düşen ve genellikle kısa kesilmiş saç tutamlarını ifade eder. Kadın saç modellerinde oldukça popüler bir detaydır ve farklı yüz tiplerine göre çeşitli kakül stilleri tercih edilebilir.

Neden "Kahkül" Değil?

Dilimizde bazı kelimeler zamanla halk arasında yanlış telaffuz edilerek farklı biçimlerde kullanılabiliyor. "Kakül" kelimesi de bu duruma güzel bir örnektir. "Kahkül" şeklindeki kullanım, ağız alışkanlıkları veya telaffuz farklılıklarından kaynaklanıyor. Ancak yazılı dilde ve resmî metinlerde TDK'nin belirttiği gibi "kakül" şeklinde yazılması gerekiyor.

Kahkül Nasıl Yazılır?

Yeni saç modelinde kakül kestirmişti, çok yakışmış.

Yüz tipi uzun olanlara kakül önerilmiyor.

Kuaför, alnına uygun bir kakül şekli verdi.

Kısacası, doğru yazım konusunda emin olamadığınızda her zaman TDK sözlüğüne başvurmanızda fayda var. Bu örnekte olduğu gibi, doğru yazım "kakül", yanlış yazım ise "kahkül"dür. Yazım kurallarına dikkat ederek daha doğru ve etkili bir Türkçe kullanabilirsiniz.