Kahramanmaraş İlçeleri: Kahramanmaraş İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Orta Torosların devamı niteliğindeki dağlara ev sahipliği Kahramanmaraş'ın doğu tarafı, Güneydoğu'ya aittir. İki tarafı da sentezleyen bu şehrin, kendine has bir kültürü vardır. Mutfağı daha çok Güneydoğu'ya benzer tatlar ile doluyken, yaşam tarzı daha çok Akdeniz kültürünün etkisi altındadır. Yöre halkı için tarım ve hayvancılık büyük öneme sahiptir. Büyükbaş hayvancılıktan çok, keçi ve koyun gibi küçükbaş hayvancılık ağırlıklı olarak yapılır. Kısmi olarak Akdeniz bölgesinde yer almasına rağmen, denize kıyısı yoktur. Bundan dolayı, bölgede denizcilik faaliyetlerinin yapılması imkansızdır. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Kahramanmaraş, sanayiye yaptığı yatırımlarla gelişmekte olan bir ildir.

Kahramanmaraş İlçeleri Kaçtır?

Büyükşehir Belediyesi konumuna 2012 yılında sahip olan Kahramanmaraş'ın 11 tane ilçesi vardır. Alfabetik sıraya göre aşağıdaki gibi sıralanır.

Afşin

Andırın

Çağlayancerit

Dulkadiroğlu

Ekinözü

Elbistan

Göksun

Nurhak

Onikişubat

Pazarcık

Türkoğlu

Kahramanmaraş'ın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Türkiye'nin, illere göre nüfus sıralamasında 11. Sırada yer alan Kahramanmaraş'ın nüfusu, 1.171.298 milyondur. Toprağının büyüklüğü ile 18 sırada bulunan şehrin toplam yüzölçümü, 14.505,00 km2'dir. Kahramanmaraş'ın ilçelerinin nüfus ve yüzölçümü değerleri aşağıdakilerdir.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Afşin 80.138 1.460,172 Andırın 31.765 1.156,787 Çağlayancerit 22.893 591,912 Dulkadiroğlu 223.532 1.321,032 Ekinözü 10.631 743,23 Elbistan 141.977 2.204,199 Göksun 51.255 1.822,019 Nurhak 12.323 739,046 Onikişubat 448.317 2.404,46 Pazarcık 69.879 1.422,638 Türkoğlu 78.588 596,833

Kahramanmaraş Merkez İlçeleri Hangileridir?

Nüfus ve yüzölçümlerinin büyüklüğü nedeniyle Kahramanmaraş'ın merkezi ilçeleri, Dulkadiroğlu ve Onikişubat'tır. Ayrıca, Kahramanmaraş halihazırda Büyükşehir Belediyesi olduğu için resmi olarak 'merkez' ilçesi yoktur.

Kahramanmaraş İlçeler Haritası