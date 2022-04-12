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Giriş Tarihi: 12.4.2022 14:21 Son Güncelleme: 12.4.2022 14:21

Kahramanmaraş İlçeleri: Kahramanmaraş İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Kahramanmaraş İlçeleri: Kahramanmaraş İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Akdeniz ve Güneydoğu arasında konumlanmış olan Kahramanmaraş, keçi sütü ve salepten yapılan dondurması ile ünlüdür. Bölgenin temel geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır. Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Kayseri, Gaziantep, Osmaniye, Adana ve Adıyaman ile sınırdır. Bulunduğu bölgeden dolayı son derece sıcak bir iklimi vardır. Özellikle kuzey kesimleri, yükseltinin fazla olduğu dağlık bölgelerdir. Kuru ve yarı nemli bir iklimi vardır. Dağlar, platolar, ovalar, ormanlar ve yaylardan oluşan bir şehirdir. Aynı zamanda, kermes meşesi, mazı meşesi, laden, sandal ve zeytin ağaçları ile kaplıdır.

Orta Torosların devamı niteliğindeki dağlara ev sahipliği Kahramanmaraş'ın doğu tarafı, Güneydoğu'ya aittir. İki tarafı da sentezleyen bu şehrin, kendine has bir kültürü vardır. Mutfağı daha çok Güneydoğu'ya benzer tatlar ile doluyken, yaşam tarzı daha çok Akdeniz kültürünün etkisi altındadır. Yöre halkı için tarım ve hayvancılık büyük öneme sahiptir. Büyükbaş hayvancılıktan çok, keçi ve koyun gibi küçükbaş hayvancılık ağırlıklı olarak yapılır. Kısmi olarak Akdeniz bölgesinde yer almasına rağmen, denize kıyısı yoktur. Bundan dolayı, bölgede denizcilik faaliyetlerinin yapılması imkansızdır. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Kahramanmaraş, sanayiye yaptığı yatırımlarla gelişmekte olan bir ildir.

Kahramanmaraş İlçeleri Kaçtır?

Büyükşehir Belediyesi konumuna 2012 yılında sahip olan Kahramanmaraş'ın 11 tane ilçesi vardır. Alfabetik sıraya göre aşağıdaki gibi sıralanır.

  • Afşin
  • Andırın
  • Çağlayancerit
  • Dulkadiroğlu
  • Ekinözü
  • Elbistan
  • Göksun
  • Nurhak
  • Onikişubat
  • Pazarcık
  • Türkoğlu

Kahramanmaraş'ın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Türkiye'nin, illere göre nüfus sıralamasında 11. Sırada yer alan Kahramanmaraş'ın nüfusu, 1.171.298 milyondur. Toprağının büyüklüğü ile 18 sırada bulunan şehrin toplam yüzölçümü, 14.505,00 km2'dir. Kahramanmaraş'ın ilçelerinin nüfus ve yüzölçümü değerleri aşağıdakilerdir.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Afşin

80.138

1.460,172

Andırın

31.765

1.156,787

Çağlayancerit

22.893

591,912

Dulkadiroğlu

223.532

1.321,032

Ekinözü

10.631

743,23

Elbistan

141.977

2.204,199

Göksun

51.255

1.822,019

Nurhak

12.323

739,046

Onikişubat

448.317

2.404,46

Pazarcık

69.879

1.422,638

Türkoğlu

78.588

596,833

Kahramanmaraş Merkez İlçeleri Hangileridir?

Nüfus ve yüzölçümlerinin büyüklüğü nedeniyle Kahramanmaraş'ın merkezi ilçeleri, Dulkadiroğlu ve Onikişubat'tır. Ayrıca, Kahramanmaraş halihazırda Büyükşehir Belediyesi olduğu için resmi olarak 'merkez' ilçesi yoktur.

Kahramanmaraş İlçeler Haritası

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Kahramanmaraş İlçeleri: Kahramanmaraş İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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