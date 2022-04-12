Kahramanmaraş İlçeleri: Kahramanmaraş İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Orta Torosların devamı niteliğindeki dağlara ev sahipliği Kahramanmaraş'ın doğu tarafı, Güneydoğu'ya aittir. İki tarafı da sentezleyen bu şehrin, kendine has bir kültürü vardır. Mutfağı daha çok Güneydoğu'ya benzer tatlar ile doluyken, yaşam tarzı daha çok Akdeniz kültürünün etkisi altındadır. Yöre halkı için tarım ve hayvancılık büyük öneme sahiptir. Büyükbaş hayvancılıktan çok, keçi ve koyun gibi küçükbaş hayvancılık ağırlıklı olarak yapılır. Kısmi olarak Akdeniz bölgesinde yer almasına rağmen, denize kıyısı yoktur. Bundan dolayı, bölgede denizcilik faaliyetlerinin yapılması imkansızdır. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Kahramanmaraş, sanayiye yaptığı yatırımlarla gelişmekte olan bir ildir.
Büyükşehir Belediyesi konumuna 2012 yılında sahip olan Kahramanmaraş'ın 11 tane ilçesi vardır. Alfabetik sıraya göre aşağıdaki gibi sıralanır.
Türkiye'nin, illere göre nüfus sıralamasında 11. Sırada yer alan Kahramanmaraş'ın nüfusu, 1.171.298 milyondur. Toprağının büyüklüğü ile 18 sırada bulunan şehrin toplam yüzölçümü, 14.505,00 km2'dir. Kahramanmaraş'ın ilçelerinin nüfus ve yüzölçümü değerleri aşağıdakilerdir.
|
İLÇE
|
NÜFUS
|
YÜZÖLÇÜMÜ
|
Afşin
|
80.138
|
1.460,172
|
Andırın
|
31.765
|
1.156,787
|
Çağlayancerit
|
22.893
|
591,912
|
Dulkadiroğlu
|
223.532
|
1.321,032
|
Ekinözü
|
10.631
|
743,23
|
Elbistan
|
141.977
|
2.204,199
|
Göksun
|
51.255
|
1.822,019
|
Nurhak
|
12.323
|
739,046
|
Onikişubat
|
448.317
|
2.404,46
|
Pazarcık
|
69.879
|
1.422,638
|
Türkoğlu
|
78.588
|
596,833
Nüfus ve yüzölçümlerinin büyüklüğü nedeniyle Kahramanmaraş'ın merkezi ilçeleri, Dulkadiroğlu ve Onikişubat'tır. Ayrıca, Kahramanmaraş halihazırda Büyükşehir Belediyesi olduğu için resmi olarak 'merkez' ilçesi yoktur.