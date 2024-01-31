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Giriş Tarihi: 31.1.2024 16:07 Son Güncelleme: 31.1.2024 16:07

Kahramanmaraş Plaka Kodu Nedir? Kahramanmaraş İl Plakası Kaçtır?

Ülkemizde bulunan 81 ilin hepsinin birbirinden ayrı plaka kodları vardır. Bu plaka kodları soru yahut bilgi olarak günlük hayatta çoğu kişiye denk gelebilir. Her şehirde farklı olan araç plaka kodları arasında meral edilen illerden biri de Kahramanmaraş ilimizdir. Bu konuda bilgilenmek isteyenler için Kahramanmaraş plaka kodu nedir, il plakası kaçtır sorularını inceledik.

Kahramanmaraş Plaka Kodu Nedir? Kahramanmaraş İl Plakası Kaçtır?

Gazi illerimizden biri olan Kahramanmaraş'ın diğer şehirler gibi kendine ayrı plaka kodu vardır. Araçlarda bulunan plakaların başındaki iki rakam şehirlerin plaka kodunu ifade etmektedir. Çoğunlukla alfabetik sırayla belirlenen plaka kodlarında bazı istisna sıralamalar olduğu için Kahramanmaraş plaka kodu nedir, il plakası kaçtır bilmekte fayda vardır.

Kahramanmaraş Plaka Kodu Nedir?

Araçların kimlik ve pek çok işlem bilgilerinin kayıtlı olduğu plakalar her şehir için farklı kodlarla belirlenmektedir. Plakaların en başında bulunan iki adet rakam o plakanın ait olduğu şehrin kodudur. Plaka kodları belirlenirken ait olduğu şehrin alfabetik isim sıralaması baz alınmaktadır. Kahramanmaraş ilimizin plaka kodu 46'dır. Kahramanmaraş'ın evvel ismi Maraş olduğu ve 7 Şubat 1973 tarihinde Kahraman unvanı alarak ismi değiştiği için alfabetik sıralama aslında M harfi sıralamasında yer almış ve 46 rakamları plaka kodu olmuştur.

Kahramanmaraş İl Plakası Kaçtır?

81 ilin ayrı ayrı plaka kodları arasında Kahramanmaraş ilimizin plaka kodu 46'dır. Herhangi bir araçta yer alan plakanın ilk iki hanesi 46 ise o aracın plakası Kahramanmaraş plaka koduna sahip demektir.

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Kahramanmaraş Plaka Kodu Nedir? Kahramanmaraş İl Plakası Kaçtır?
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