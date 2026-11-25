Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta eğitim altyapısının yeniden inşası için yürütülen çalışmalar meyvelerini verdi. 6 Şubat 2023 depremlerinde 366 okulun ve 1666 dersliğin kullanılamaz hale geldiği kentte, devletin eğitim yatırımları ve hayırseverlerin desteğiyle deprem öncesindeki okul ve derslik sayısının üzerine çıkıldı. Yıkılan okulların yerine depreme dayanıklı modern eğitim kurumları inşa edilirken yeni yerleşim alanlarında da okullar yapıldı.

43 OKUL DAHA FAZLA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, deprem öncesinde 1073 okul ve 10 bin 347 dersliğin bulunduğu kentte bugün okul sayısının 1116'ya, derslik sayısının ise 10 bin 467'ye ulaştığını açıkladı. Böylece Kahramanmaraş, deprem öncesine göre 43 okul ve 120 derslik daha kazandı. Kentte eğitim altyapısının güçlendirilmesi için yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

TEKLİ EĞİTİME GEÇİLECEK

Kent genelinde 1858 dersliği kapsayan 109 projenin yapımının sürdüğünü belirten Vali Ünlüer, çalışmalar tamamlandığında toplam derslik sayısının 12 bin 325'e ulaşacağını söyledi. Böylece deprem öncesine göre derslik kapasitesi yaklaşık yüzde 20 artırılmış olacak. Yatırımların 2027-2028 eğitimöğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor. Ünlüer, yeni dersliklerin hizmete girmesiyle tekli eğitime geçileceğini, mahallelerde inşa edilecek daha küçük ilkokullar sayesinde çocukların evlerine yakın okullarda eğitim alabileceğini belirtti.

HAYIRSEVERLERDEN 128 DERSLİK

Kahramanmaraş'ın eğitim seferberliğine hayırseverler de önemli katkı sağladı. Vali Ünlüer, bugüne kadar 10 hayırseverle protokol imzalandığını, bunlardan dokuzunun tamamlandığını, birinin ise yapımının sürdüğünü açıkladı. Hayırseverlerin desteğiyle kente 128 derslik kazandırıldığını belirten Ünlüer, eğitim yatırımlarına katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör