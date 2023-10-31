Kahve Asit Mi Baz Mı? Kahve Ph Değeri ve Kimyasal Formülü

Tüm dünyada yaygın olarak tüketilen kahve, su veya sütle karıştırılarak yapılan bir içecektir. Bir kahve çekirdeğinin milyonlarca hücresi vardır ve yapısı, üç boyutlu polisakkarit veya selülozdan meydana gelir. Kahve çekirdekleri, kavrulduktan sonra çözünebilirliğe ve bazı yağlara sahip olurlar. Yeşil veya kavrulmuş kahve çekirdeklerinin bileşenlerini anlamak için kahve asit mi baz mı, pH değeri ve kimyasal formülü mutlaka bilinmelidir.

Kahve Asit mi Baz mıdır?

Asitler ve bazlar, insan sağlığını etkileyebileceği için kahvenin içinde hangisinin baskın olduğu merak edilir. Bir maddenin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu belirlemek için pH ölçeği kullanılır. 0 ile 14 arasında değişen değerlere sahip olan bu ölçeğin mantığını anlamak oldukça kolaydır. Buna göre, 0-7 arası asidik bir çözeltiyi ifade ederken, 7 ile 14 arası ise bazik olanları işaret eder. Kahvenin asidite oranı, 4,85-5,10 arasında değişir ve kimyasal formülü ise C8H10N4O2'dir. Kahvenin demlenme işlemi ise asit salınımına etki eder. Asidik bir çözelti olan kahvenin içinde, sitrik, laktik, klorojenik, kinik, malik, linoleik, fosforik, asetik ve palmitik olmak üzere dokuz asit türü bulunur.

Kahvede Asidite Nedir?

Kavurma süresi, demleme yöntemi ve çekirdeklerin büyüklüğü asit oranını belirleyen unsurlardır. Kahvenin asiditesi ne kadar düşük olursa o kadar az acı ve içimi kolay olur. Asitler, bazı kişilerin mide ve bağırsakları için zararlı olduğundan dolayı azaltmanın bazı yolları vardır. Kahve yaparken aşağıdakileri uygulamak asit miktarını düşürmeyi sağlar.

Az değil, daha yoğun kavrulmuş olanlar tercih edilmelidir.

French press kullanılarak demlenme süresi artırılmalıdır.

Soğuk demlemek, sıcak demlemeye göre asit oranını daha fazla düşürür.

Kahveyi öğütürken kalın taneli olmasına dikkat edilmelidir.