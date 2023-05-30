Kahverengi Nasıl Elde Edilir? Akrilik ve Yağlı Boyada Kahverengi Renk Hangi Renklerin Karışımıdır?

Kahverengiyi ortaya çıkarmak için üç renge ihtiyaç vardır. Bunlar birincil renkler arasında bulunan, kırmızı, sarı ve mavidir. Bu üç ana renk eşit miktarlarda karıştırılarak orta veya koyu kahverengi bir renk elde edilir. Daha koyu ya da daha açık olması gerekiyorsa, farklı miktarlarda bir veya iki renk eklenerek ton ayarlaması yapılabilir. Mavi, yoğun ve koyu bir gölge verir. Kırmızı, sıcak ve turuncuyu çağrıştıran kiremit tonları sağlar. Sarıya gelince, kahverengiyi yumuşatır ve açar. Bunların yanında, değişik bazı renklerden de kahverengi yapılabilir.

Kahverengi Nasıl Elde Edilir?

Mavi ve turuncu ile yoğun bir çikolata kahverengisi meydana getirilebilir. Turuncu bir ana renk değildir. Hazır boya olarak alınabilir veya kırmızı, sarı ile açılarak oluşturulabilir. Koyu bir turuncu için kırmızıya ağırlık verilmelidir. Eğer aksi isteniyorsa, sarının daha baskın kullanılması gerekir.

Kahverengiyi yapmak için, bu karışıma azar azar mavi eklenmelidir. Yaklaşık olarak %10 oranında mavi boya damlatılmalıdır. Fazla olduğu takdirde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Kahverengi Nasıl Yapılır?

Kahverenginin en güzel tonlarından biri olan kırmızımsı sıcak bir kestane rengi elde etmek için, kırmızı ve yeşil birleştirilmelidir. Bu aynı zamanda maun rengini de oluşturan formüldür.

Yeşili elde etmek basittir, mavi ve sarıyı karıştırmak bu rengin oluşması için yeterlidir. Koyulaştırmak için sarıya daha fazla miktarda mavi karıştırılmalıdır. Kahverengi için baskın olması gereken yeşildir. Bu nedenle, kırmızının yeşil renge kıyasla sadece % 5-10 civarında olmasına dikkat edilmelidir.

Kırmızı ne kadar çok olursa, kahverengi o kadar yoğun ve çamurumsu olur. Ne kadar az olursa, kahverengi o kadar açık olur. Griyi kahverengiye dönüştürmek için, biraz kırmızı, sarı ve mavi homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

İlk etapta renk biraz cansız görünebilir, bu nedenle hedeflenen kahverengiye ulaşılana kadar diğer renkler ile ayarlanmalıdır.

Kahverengi Renk Nasıl Elde Edilir?

Mor ve sarıyı karıştırarak şık bir kahverengi ortaya çıkarılabilir. Morun koyuluğunu özgürce ayarlamak için, kırmızı ve maviden yararlanılmalıdır. Bu iki rengi karıştırarak güzel bir menekşe rengine sahip olunabilir.

Kahverengiye çevirmek içinse, bu güzel renk sarı ile birleştirilmelidir. Yumuşak bir ton için sarıyı, mora az miktarda eklemek gerekir. Bu kahverengi tonu yumuşak ve çok hoş bir görünüme sahiptir.

Kahverengi Boya Nasıl Elde Edilir?

Elde edilen farklı kahverengileri, yukarıda açıklanan şekillerde karıştırarak değişik tonlar elde etmek de mümkündür. Böylece kahverenginin değişik türevleri oluşur. Paletteki diğer renkleri karıştırmak da mümkündür.

Yeşil ve mavi eşit miktarlarda karıştırılır ve biraz siyah eklenir. Bu karışıma, daha sonra sarı ile birlikte kırmızı dahil edilir. Buradaki önemli nokta, amaçlanan tona göre boya miktarını ayarlamaktır. Kahverengiyi yumuşatmak için beyazdan değil, her zaman sarıdan yararlanılmalıdır.

Açık Kahverengi Nasıl Elde Edilir?

Kahverenginin temelinde sarı ve turuncu baskın olduğu için sıcak bir renk olarak kabul edilir. İçindeki renklerden hangisi baskınsa, açıklığını ve koyuluğunu o belirler. Örneğin, kahverengi yapmak için karıştırılan renkler arasında mavinin oranı bariz bir şekilde fazla ise, kahverengi koyu ve soğuk bir tonda olur.

Açık kahverengi için de aynı mantık söz konusudur. Öncelikle kahverengi güzelce karıştırılmalı, ardından arzulanan açıklık elde edilene kadar biraz sarı eklenmelidir. Sütlü kahve tonları için sarı yerine beyaz kullanılabilir.

Koyu Kahverengi Nasıl Elde Edilir?

Kahverengiyi koyulaştırmak çok basittir. Hangi renk kombinasyonu ile elde edilirse edilsin, içine biraz siyah eklenerek koyulaştırılabilir.