Kahverengi Orman Toprakları Nerede Görülür? Kahverengi Orman Toprağının Özellikleri Neler, Verimli Mi?

Yeryüzünde onlarca toprak türü vardır, bu toprak türlerinin bazıları hemen her yede görülürken bazıları ise oldukça ender türdendir. Kahverengi orman toprakları da bu bağlamda ilgi gören toprak türleri arasında yer almaktadır. Konuyla ilgilenenler kahverengi orman toprakları Türkiye'de nerede görülür sorunun yanıtlarını araştırmaktadır. Bizlerde siz kıymetli okurlarımız için kahverengi orman toprağı özellikleri neler ve bulundukları bölgeler hakkındaki bilgileri ele aldık.

Kahverengi Orman Toprağı Nedir?

Orman bitki örtüsü tabakası altında organik şekilde gelişen, humus miktarı bol adını aldığı kahverengi tonlarındaki toprak türüne 'kahverengi orman toprakları' denmektedir. Bu toprak türünün asit düzeyi oldukça dengelidir ve kireçli değildir. Kahverengi orman toprakları, zonal topraklar grubuna ait bir toprak türüdür.

Kahverengi Orman Toprakları Nerelerde Görülür?

Ilınan ve yağış alan bölgelerin geniş yapraklı ormanlık, eğimli alanlarında kahverengi orman toprakları sıkça görülmektedir. Ormandaki bitki örtüsünün altında geliştiği için bu topraklarda organik madde oranı hayli yüksektir. Ülkemizde de Karadeniz Dağlarında, İç Batı Anadolu Bölgesinde, Marmara Bölgesinde Yıldız Dağlarında ve Toros Dağlarının güneydoğu bölümlerinde çokça görülmektedir. Bahsi geçen bölgeler ılımın mevsim şartlarına ve yeterli miktarda yağışa sahip olduğu için kahverengi orman toprakları kolaylıkla yetişmektedir.

Kahverengi Orman Toprakları Özellikleri Nelerdir?