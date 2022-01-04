Kaide Eş Anlamlısı Nedir? Kaide Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan kaide kelimesinin bilinen iki eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır. Kaide kelimesinin eş anlamlısı nedir ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Kaide Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Kural ( Türkçe bir kelimedir)

Yönetmelik ( Türkçe bir kelimedir)

Bu kelimeler kaide kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Kaide Kelimesinin Anlamı

İstenilen sonucu elde etmek için veya olması gereken doğru sonuçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken esaslar.

Kaide Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Osmanlı zamanında haremin düzeni için ağır kaideler uygulanırdı.

Eğer iş yeri kaidelerine uymazsan sıkıntıya düşebilirsin.

Kaide Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı