Kaju Nerede Yetişir? Kaju Ağacı Hangi Ülkede Yetiştirilir?

Egzotik tatların peşindeyseniz, kaju ağacı sizi büyüleyebilir. Kaju, sadece lezzetli bir atıştırmalık olmanın ötesinde, sağlıklı besin maddeleriyle dolu bir hazine sunar. Ancak, kaju ağacının yetiştiği bölgeler ve bu eşsiz ağacın kültürel önemi, pek çok kişi için gizemli bir konudur. Kaju ağacı hangi ülkelerde yetiştirilir sorusunun cevabı sayesinde kaju nerede yetişir ve yetişme şartlarını öğrenmemiz mümkün.
Kaju ağacı (Anacardium occidentale), tropikal iklimlerde yetişen bir ağaç türüdür. Aslında, kaju fındığı olarak adlandırılan meyvesi, ağacın meyvesidir. Kaju fındığı, kavrulduktan sonra çıkarılabilen sert bir kabukla kaplı bir çekirdek içerir. Bu çekirdek, sağlıklı yağlar, proteinler, vitaminler ve mineraller bakımından zengin bir içeriğe sahiptir.
Kaju ağacı, tropikal iklimleri tercih eder ve genellikle şu bölgelerde yetişir:
Kaju, dünya genelinde popüler bir atıştırmalık olarak tüketilir ve pek çok ülkede yetiştirilir. Ancak, özellikle tropikal iklimlerde daha verimli şekilde gelişir. Brezilya, Hindistan, Vietnam, Nijerya ve Tanzanya gibi ülkeler, kaju yetiştiriciliğinde öne çıkan başlıca ülkeler arasındadır. Kaju, ekonomik açıdan da önemli bir tarımsal ürün olup, pek çok ülkenin ihracat gelirine katkı sağlamaktadır.