Kalabalık Eş Anlamlısı Nedir? Kalabalık Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Belirli bir amaç için toplanmış veya bir arada bulunan insanların oluşturduğu büyük gruba, kalabalık adı verilir. Etkinlik, gösteri, toplantı veya acil bir durum nedeniyle bir araya gelen insanlar kalabalıkları oluşturur. Sözcük, çok sayıda insanın bir arada bulunduğu, yoğunluk veya izdiham gibi durumları da ifade eder. Kalabalık eş anlamlısı nedir, eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise doğru kullanmak açısından önemlidir.

Kalabalık Eş Anlamlısı Nedir?

Kalabalık kelimesi, Arapçadan Türkçeden geçmiştir. Bu sözcük, Arapça kökenli "galebe" kelimesinden türetilmiştir. Söz konusu kelime, "çokluk" veya "yığın" anlamlarına gelir. Türkçeye geçtikten sonra büyük ve yoğun insan topluluklarını ifade eden "kalabalık" şeklini almıştır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "kalabalık" sözcüğünün eş anlamlıları arasında "izdiham" ve "yoğunluk" bulunmaktadır. Bu sözcükler, bir mekanda çok sayıda insanın bir arada bulunması demektir.

İzdiham Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?

İzdiham, Arapça kökenlidir ve Arapçadaki "izdiḥām" (ازدحام) kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Kalabalık, yoğunluk ve sıkışıklık anlamında kullanılır. Bu sözcük, büyük bir kalabalığın bir araya gelmesi sonucu oluşan sıkışıklık veya kargaşa anlamına gelir. Buna örnek olarak, insanların bir etkinlikte veya dar bir alanda toplandıklarında yaşanan yoğunluk ve düzensizlik verilebilir. İzdiham kelimesinin kullanıldığı birkaç cümle örneği ise şu şekilde: