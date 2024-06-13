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Haberler Eğitim Haberleri Kalabalık Eş Anlamlısı Nedir? Kalabalık Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 13.6.2024 14:06 Son Güncelleme: 13.6.2024 14:06

Kalabalık Eş Anlamlısı Nedir? Kalabalık Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kalabalık, bir araya gelmiş büyük insan topluluğu anlamına gelir. Bu topluluğun, ortak bir amaç, etkinlik, olay veya durum nedeniyle bir araya gelmiş olma ihtimali de yüksektir. Kalabalıklar, sosyal, kültürel, politik veya ekonomik bağlamda da ortaya çıkabilirler. Kalabalık eş anlamlısı nedir, eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise merak edilen noktalardır.

Belirli bir amaç için toplanmış veya bir arada bulunan insanların oluşturduğu büyük gruba, kalabalık adı verilir. Etkinlik, gösteri, toplantı veya acil bir durum nedeniyle bir araya gelen insanlar kalabalıkları oluşturur. Sözcük, çok sayıda insanın bir arada bulunduğu, yoğunluk veya izdiham gibi durumları da ifade eder. Kalabalık eş anlamlısı nedir, eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise doğru kullanmak açısından önemlidir.

Kalabalık Eş Anlamlısı Nedir?

Kalabalık kelimesi, Arapçadan Türkçeden geçmiştir. Bu sözcük, Arapça kökenli "galebe" kelimesinden türetilmiştir. Söz konusu kelime, "çokluk" veya "yığın" anlamlarına gelir. Türkçeye geçtikten sonra büyük ve yoğun insan topluluklarını ifade eden "kalabalık" şeklini almıştır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "kalabalık" sözcüğünün eş anlamlıları arasında "izdiham" ve "yoğunluk" bulunmaktadır. Bu sözcükler, bir mekanda çok sayıda insanın bir arada bulunması demektir.

İzdiham Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?

İzdiham, Arapça kökenlidir ve Arapçadaki "izdiḥām" (ازدحام) kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Kalabalık, yoğunluk ve sıkışıklık anlamında kullanılır. Bu sözcük, büyük bir kalabalığın bir araya gelmesi sonucu oluşan sıkışıklık veya kargaşa anlamına gelir. Buna örnek olarak, insanların bir etkinlikte veya dar bir alanda toplandıklarında yaşanan yoğunluk ve düzensizlik verilebilir. İzdiham kelimesinin kullanıldığı birkaç cümle örneği ise şu şekilde:

  • Maç bitiminde stadyum çıkışında büyük bir izdiham oluştu.
  • Yeni mağazanın açılışında indirimler nedeniyle izdiham yaşandı.
  • Acil durum çıkışlarının kapalı olması, yangın sırasında izdihama neden oldu.
  • Konser biletleri satışa çıktığında bilet gişesi önünde izdiham meydana geldi.
  • Bayram tatilinde otogarda yaşanan izdiham, seyahat edenleri zor durumda bıraktı.
  • Mağazada indirim gününde izdiham yaşandı, insanlar ürünleri kapmak için birbirleriyle yarıştı.
  • Futbol maçının son düdüğüyle birlikte stadyumda izdiham oluştu, taraftarlar oyuncuları tebrik etmek için sahaya daldı.

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Kalabalık Eş Anlamlısı Nedir? Kalabalık Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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