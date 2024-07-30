Kalamış Atatürk Parkı Nerede, Hangi İlçede? Kalamış Atatürk Parkı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Geniş yürüyüş yollarının bulunduğu Kalamış Atatürk Parkı, deniz manzarası eşliğinde spor yapma imkanı sunar. Parkta çeşitli çocuk oyun alanları bulunur ve aileler için idealdir. Ayrıca, piknik yapmak isteyenler için geniş yeşil alanlar ve piknik masaları da vardır. Spor alanları ve bisiklet sürmek için uygun yollar bulunur. Kalamış Atatürk Parkı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir, ziyaret edeceklerin merak ettiği noktalardır.

Kalamış Atatürk Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kalamış Atatürk Parkı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Kadıköy ilçesinde, Fenerbahçe-Kalamış sahil şeridinde yer almaktadır. Parkın konumu ve nasıl gidileceği ile ilgili bilinmesi gerekenler ise şunlar.

Kadıköy-Tavşantepe Metrosu'na (M4 ) binin ve Kadıköy İstasyonu'nda inin. Kadıköy Meydanı'ndan parka yürüyerek yaklaşık 20-25 dakikada ulaşabilirsiniz veya otobüs ile minibüs seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Kadıköy Rıhtım Otobüs Durağı'ndan hareket eden otobüsler ile Kalamış sahiline yakın duraklarda inerek parka ulaşabilirsiniz. Bunun için 14B, 14ES, 16D, 2 VE FB2 numaralı otobüsler kullanılabilir.

Kadıköy'den hareket eden Bostancı, Suadiye veya Feneryolu minibüs hatlarını kullanabilirsiniz. Kadıköy-Bostancı ve Söğütlüçeşme Metrobüs-Bostancı hatları tercih edilebilir. Kalamış durağında inerek kısa bir yürüyüşle parka ulaşabilirsiniz.

Araç ile Avrupa Yakası'ndan gidecekler, Avrasya Tüneli'ni kullanabilir. Tüneli geçtikten sonra D100 Karayolu'nu kullanarak Kadıköy tabelalarını takip edin. Kadıköy merkeze ulaştıktan sonra sahil yolunu takip ederek Kalamış'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinden de gitmek mümkündür. Köprüyü geçtikten sonra Kadıköy çıkışını takip edin. D100 Karayolu'nu kullanarak Kadıköy merkeze ulaşın ve sahil yolunu takip ederek Kalamış'a gidin.

Anadolu Yakası'ndan yola çıkacaklar ise D100 Karayolu (E5) üzerinden Kadıköy çıkışını takip etmelidir. Kadıköy merkeze ulaştıktan sonra sahil yolunu takip ederek Kalamış'a ulaşabilirsiniz. Ek olarak, Bostancı ve Maltepe yönünden gelirken sahil yolu üzerinden Kalamış'a ulaşabilirsiniz.

Kalamış Atatürk Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kalamış Atatürk Parkı, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer almakta ve geniş bir alana yayılarak ziyaretçilere dinlenme, spor yapma ve doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunmaktadır. Parka giriş yapmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. 24 saat açık olan parka, istenildiği zaman giriş yapılabilir. Özellikle, hafta sonları ve akşam saatlerinde park oldukça yoğun olabiliyor. Bu yüzden, rahat bir şekilde vakit geçirmek için kamp sandalyesi ve masa götürülmesi önerilir. Burada, piknik yapabileceğiniz geniş alanlar mevcuttur. Ancak mangal yapmadan sadece soğuk yiyeceklerle piknik yapabilirsiniz. Çünkü, mangal yapmak ve ateş yakmak yasaktır. Bu kural, parkın güvenliğinin ve doğasının korunmasını sağlamak amacıyla konulmuştur.