Kalanchoe Çiçeği Anlamı: Kalanşo Çiçeği Ne Anlama Gelir, Ne Demek ve Neyi Simgeler?

Latince kalanchoe isme sahip bu bitki, evde kolayca yetiştirilebilir ve halihazırda çokça yetiştirilmektedir. Çok fazla su ve bakım istemeyen kalanşo çiçeğini yaz mevsiminde haftada 2 gün, kış mevsiminde ise haftada 1 gün sulamak yeterli olacaktır. Tüm bu özelliklerinin yanında kalanşo çiçeği bir de birbirinden farklı güzel anlamlara sahiptir. Kalanşo çiçeği tek bir anlama gelmese bile her kültürde güzel bir anlam taşıması bu noktada ortak bir özelliktir diyebiliriz.

Kalanchoe Çiçeği Anlamı

Kalanşo çiçeği uzun ömrü, sınırsız ve kalıcı sevgiyi, dayanıklılığı simgeler. Kalanşo çiçeği çok uzun bir çiçeklenme dönemi yaşar. Bu nedenle de dayanıklılığı ve istikrarı ile nam salmış bir çiçektir. Çok eski zamanlardan beri Kalanşo çiçeği tam da bu nedenle uzun ömür ile dayanıklılık ile ve sonsuz aşk ile ilişkilendirilmektedir.

Kalanşo Çiçeği Ne Demek?

Bu çiçeği genel olarak hediye etmek istediğimiz kişiler özel kişilerdir. Bu çiçeği hediye ederken aslında "seninle uzun ve güzel bir ömür, yoldaşlık ve arkadaşlık" mesajı vermiş oluruz.

Aynı zamanda çok soğuk geçen kış aylarında bile kalanchoe çiçeğinin bazı türlerinin güzel ve cazibeli görüntüsünden ödün vermediğini biliyoruz. Bu anlamıyla da Kalanoche çiçeği, refah anlamı taşımaktadır.

Kalanchoe Anlamı

Kalanşo çiçeği renklere göre anlam kazanan çiçeklerdendir. Buna göre sarı renkli olanı, hasta ziyaretlerinde tercih edilmektedir. Kırmızı rengi, genel olarak sevgi ifade edilmek istendiği zaman tercih edilir. Pembe kalanşo çiçeği, iyi ve güzel dileklerde bulunmak için kullanılır.

Mutluluğu dilemek için hediye edilmesi amacına çok uygun olacak ve harika bir mesaj olacaktır. Kalanşo çiçeğinin özellikle hasta ziyaretlerinde de tercih edilmesinin bir sebebi, kalanşo çiçeğinin uzun ömür ve dayanıklılık anlamlarından gelmektedir. Hasta kişiye kalanşo çiçeği götürdüğünüzde ona bir bakıma bu çiçeklerle uzun ve sağlıklı bir ömür dilemiş olursunuz.